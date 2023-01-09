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В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию - РИА Новости, 09.01.2023
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В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию
В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию - РИА Новости, 09.01.2023
В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:07
2023-01-09T17:07
в мире
владимир зеленский
украина
венгрия
закарпатская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Житель Мукачевского района и двое его подельников обещали группе военнообязанных мужчин переправить их в Венгрию". - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, организатор "переправки должен был получить 12 тысяч долларов США". Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html
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в мире, владимир зеленский, украина, венгрия, закарпатская область, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Венгрия, Закарпатская область, Верховная Рада Украины
17:07 09.01.2023
 
В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию

Прокуратура: на западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение.
Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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"При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Житель Мукачевского района и двое его подельников обещали группе военнообязанных мужчин переправить их в Венгрию". - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным следствия, организатор "переправки должен был получить 12 тысяч долларов США".
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВенгрияЗакарпатская областьВерховная Рада Украины
 
 
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