https://ria.ru/20230109/uklonisty-1843718797.html

В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию

В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию - РИА Новости, 09.01.2023

В Закарпатской области раскрыли схему вывоза уклонистов в Венгрию

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:07

2023-01-09T17:07

2023-01-09T17:07

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Закарпатской области правоохранители раскрыли нелегальную схему переправки мужчин призывного возраста в Венгрию за вознаграждение. Ранее Верховная рада по представлению Владимира Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. "При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. Житель Мукачевского района и двое его подельников обещали группе военнообязанных мужчин переправить их в Венгрию". - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, организатор "переправки должен был получить 12 тысяч долларов США". Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы страны, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html

https://ria.ru/20221224/uklonisty-1841095137.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, венгрия, закарпатская область, верховная рада украины