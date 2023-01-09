https://ria.ru/20230109/ufa-1843580237.html

В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру

В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру - РИА Новости, 09.01.2023

В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру

Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Уфе в ночь на 9 января, где зафиксировали мороз в минус 39,1 градуса, сообщили в Башкирском управлении по... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:47

2023-01-09T09:47

2023-01-09T09:47

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общество

уфа

республика башкортостан

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УФА, 9 янв – РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Уфе в ночь на 9 января, где зафиксировали мороз в минус 39,1 градуса, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Ночью 9 января на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39,1°С. Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9°С", - говорится в сообщении. По данным управления, в центре Уфы температура воздуха прошедшей ночью понижалась до минус 33,4 градуса. "В целом по республике минимальные температуры воздуха наблюдались в пределах минус 33-39 градусов, в отдельных восточных районах республики – минус 27-30. Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями Мелеуз – минус 40,5 и Тукан (Белорецкий район) – минус 40,4", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, общество, уфа, республика башкортостан