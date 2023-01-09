https://ria.ru/20230109/ufa-1843580237.html
В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру
В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру - РИА Новости, 09.01.2023
В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру
Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Уфе в ночь на 9 января, где зафиксировали мороз в минус 39,1 градуса, сообщили в Башкирском управлении по... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:47
2023-01-09T09:47
2023-01-09T09:47
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Уфе в ночь на 9 января, где зафиксировали мороз в минус 39,1 градуса, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Ночью 9 января на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39,1°С. Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9°С", - говорится в сообщении. По данным управления, в центре Уфы температура воздуха прошедшей ночью понижалась до минус 33,4 градуса. "В целом по республике минимальные температуры воздуха наблюдались в пределах минус 33-39 градусов, в отдельных восточных районах республики – минус 27-30. Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями Мелеуз – минус 40,5 и Тукан (Белорецкий район) – минус 40,4", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230106/galo-1843273172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, общество, уфа, республика башкортостан
Погода, Общество, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру
В Уфе зафиксировали рекордно низкую температуру в минус 39,1 градуса в ночь на 9 января
УФА, 9 янв – РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха перекрыт в Уфе в ночь на 9 января, где зафиксировали мороз в минус 39,1 градуса, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Ночью 9 января на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Температура воздуха понизилась до -39,1°С. Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9°С", - говорится в сообщении.
По данным управления, в центре Уфы температура воздуха прошедшей ночью понижалась до минус 33,4 градуса.
"В целом по республике минимальные температуры воздуха наблюдались в пределах минус 33-39 градусов, в отдельных восточных районах республики – минус 27-30. Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями Мелеуз – минус 40,5 и Тукан (Белорецкий район
) – минус 40,4", - добавили в ведомстве.