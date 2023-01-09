https://ria.ru/20230109/udobreniya-1843772305.html

В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 09.01.2023

В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:09

2023-01-09T21:09

2023-01-09T21:29

экономика

стефан дюжаррик

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оон

в мире

антониу гутерриш

владимир путин

африка

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ООН, 9 янв — РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом Организация Объединенных Наций заверяла, что ограничения будут сняты.Как отмечал замглавы МИД Александр Грушко, Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.Глава российского государства в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20221222/sdelka-1840448369.html

https://ria.ru/20221229/udobreniya-1842066413.html

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