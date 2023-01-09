21:09 09.01.2023 (обновлено: 21:29 09.01.2023)
В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
В ООН заверили, что работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
ООН, 9 янв — РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. ред.) сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", — отметил он на брифинге.
В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.
Сама сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом Организация Объединенных Наций заверяла, что ограничения будут сняты.
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Как отмечал замглавы МИД Александр Грушко, Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.
Глава российского государства в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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