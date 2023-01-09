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В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 09.01.2023
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В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений - РИА Новости, 09.01.2023
В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений
ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T21:09
2023-01-09T21:29
экономика
стефан дюжаррик
россия
оон
в мире
антониу гутерриш
владимир путин
африка
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ООН, 9 янв — РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом Организация Объединенных Наций заверяла, что ограничения будут сняты.Как отмечал замглавы МИД Александр Грушко, Россия будет добиваться изменения регламента, чтобы юридически закрепить вывод российского продовольствия и удобрений из-под санкций.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.Глава российского государства в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20221222/sdelka-1840448369.html
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экономика, стефан дюжаррик, россия, оон, в мире, антониу гутерриш, владимир путин, африка, москва, турция
Экономика, Стефан Дюжаррик, Россия, ООН, В мире, Антониу Гутерриш, Владимир Путин, Африка, Москва, Турция
21:09 09.01.2023 (обновлено: 21:29 09.01.2023)
 
В ООН работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

В ООН заверили, что работают над снятием препятствий для экспорта российских удобрений

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
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ООН, 9 янв — РИА Новости. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан и генсек ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. ред.) сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", — отметил он на брифинге.

В июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон.
Сама сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом Организация Объединенных Наций заверяла, что ограничения будут сняты.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки.
Глава российского государства в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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ЭкономикаСтефан ДюжаррикРоссияООНВ миреАнтониу ГутерришВладимир ПутинАфрикаМоскваТурция
 
 
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