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Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе - РИА Новости, 09.01.2023
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Новости Подмосковья
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Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе
Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе - РИА Новости, 09.01.2023
Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе
В Подмосковье разработали новый метод контроля уборки снега. Такой информацией поделилась зампред правительства Анна Кротова на совещании с губернатором... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:31
2023-01-09T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Подмосковье разработали новый метод контроля уборки снега. Такой информацией поделилась зампред правительства Анна Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает телеканал "360".Коммунальные службы разработали четыре схемы проведения работ. Кроме того, они выделили приоритетные дороги.В период праздников контролем чистоты дорог занимались свыше 2,9 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи человек. План уборки разработал минтранс. За качеством выполнения следили РНИС и СКПДИ.Кротова пояснила, что в первую очередь работы проводили на вылетных магистралях с высокой интенсивностью движения, а также на дорогах, где ездит общественный транспорт и экстренные службы. По словам Кротовой, создание совместного графика уборки дорог и дворов поможет снизить количество жалоб."Мы разработали новый подход к контролю уборки снега – собрали сведения обо всей технике в муниципалитетах и распределили ее на дорожную сеть округов и ее элементы", – отметила она.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
19:31 09.01.2023
 

Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудники коммунальной службы во время уборки снега
Сотрудники коммунальной службы во время уборки снега - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Подмосковье разработали новый метод контроля уборки снега. Такой информацией поделилась зампред правительства Анна Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает телеканал "360".
Коммунальные службы разработали четыре схемы проведения работ. Кроме того, они выделили приоритетные дороги.
"Хочу поблагодарить здравоохранение, правоохранительный блок, все дорожные службы. Это многотысячная армия людей, которая, несмотря на праздничные дни, регулярно занималась своей очень важной работой", – сказал Андрей Воробьев.
В период праздников контролем чистоты дорог занимались свыше 2,9 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи человек. План уборки разработал минтранс. За качеством выполнения следили РНИС и СКПДИ.
Кротова пояснила, что в первую очередь работы проводили на вылетных магистралях с высокой интенсивностью движения, а также на дорогах, где ездит общественный транспорт и экстренные службы. По словам Кротовой, создание совместного графика уборки дорог и дворов поможет снизить количество жалоб.
"Мы разработали новый подход к контролю уборки снега – собрали сведения обо всей технике в муниципалитетах и распределили ее на дорожную сеть округов и ее элементы", – отметила она.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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