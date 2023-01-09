https://ria.ru/20230109/uborka-1843757782.html

Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе

Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе - РИА Новости, 09.01.2023

Губернатор МО рассказал, как контролируют уборку снега в регионе

В Подмосковье разработали новый метод контроля уборки снега. Такой информацией поделилась зампред правительства Анна Кротова на совещании с губернатором... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:31

2023-01-09T19:31

2023-01-09T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Подмосковье разработали новый метод контроля уборки снега. Такой информацией поделилась зампред правительства Анна Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает телеканал "360".Коммунальные службы разработали четыре схемы проведения работ. Кроме того, они выделили приоритетные дороги.В период праздников контролем чистоты дорог занимались свыше 2,9 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи человек. План уборки разработал минтранс. За качеством выполнения следили РНИС и СКПДИ.Кротова пояснила, что в первую очередь работы проводили на вылетных магистралях с высокой интенсивностью движения, а также на дорогах, где ездит общественный транспорт и экстренные службы. По словам Кротовой, создание совместного графика уборки дорог и дворов поможет снизить количество жалоб."Мы разработали новый подход к контролю уборки снега – собрали сведения обо всей технике в муниципалитетах и распределили ее на дорожную сеть округов и ее элементы", – отметила она.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев