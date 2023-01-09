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На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома - РИА Новости, 09.01.2023
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На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома
На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома - РИА Новости, 09.01.2023
На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома
Убийство женщины, найденной на крыше многоквартирного дома, раскрыли в Алтайском крае, задержан бывший муж погибшей, сообщили журналистам в СУСК по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:24
2023-01-09T09:24
происшествия
россия
алтайский край
барнаул
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Убийство женщины, найденной на крыше многоквартирного дома, раскрыли в Алтайском крае, задержан бывший муж погибшей, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Вечером 8 января 2023 года на крыше многоэтажного жилого дома по улице Юрина в городе Барнауле с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 38-летней местной жительницы, ранее заявленной без вести пропавшей", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). "Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину", - уточнили в СУСК. В ведомстве журналистам рассказали, что, по предварительной версии, бывший супруг не желал выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод. "С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона. В настоящее время следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в СУСК.
https://rsport.ria.ru/20230102/mma-1842849633.html
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россия
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происшествия, россия, алтайский край, барнаул, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Барнаул, Следственный комитет России (СК РФ)
09:24 09.01.2023
 
На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома

На Алтае задержали бывшего мужа женщины, которую нашли убитой на крыше дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Убийство женщины, найденной на крыше многоквартирного дома, раскрыли в Алтайском крае, задержан бывший муж погибшей, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Вечером 8 января 2023 года на крыше многоэтажного жилого дома по улице Юрина в городе Барнауле с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 38-летней местной жительницы, ранее заявленной без вести пропавшей", - говорится в сообщении.
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Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2023 года между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину", - уточнили в СУСК.
В ведомстве журналистам рассказали, что, по предварительной версии, бывший супруг не желал выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод.
"С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона. В настоящее время следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмировали в СУСК.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайБарнаулСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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