https://ria.ru/20230109/turisty-1843726709.html
Тверскую область в новогодние каникулы посетили 700 тысяч туристов
Тверскую область в новогодние каникулы посетили 700 тысяч туристов - РИА Новости, 09.01.2023
Тверскую область в новогодние каникулы посетили 700 тысяч туристов
Тверскую область в новогодние каникулы посетило 700 тысяч туристов – на 21% больше, чем в новогодние праздники 2022 года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:31
2023-01-09T17:31
2023-01-09T17:31
тверская область
игорь руденя
московская область (подмосковье)
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ТВЕРЬ, 9 янв - РИА Новости. Тверскую область в новогодние каникулы посетило 700 тысяч туристов – на 21% больше, чем в новогодние праздники 2022 года, сообщает пресс-служба правительства области.Гостями области стали в основном туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Основная их часть встретила в Верхневолжье Новый год и Рождество – всплеск туристической активности пришелся на период с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января. Выросла заполняемость загородных отелей Верхневолжья, она составляла в среднем 89% в период рождественских праздников и доходила до 100% в Новый год.Самыми посещаемыми объектами показа стали Императорский дворец в Твери, где побывало около 10 тысяч человек, и музейные площадки города Торжка."Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области. Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.В 2022 году Тверскую область посетило более 2,6 миллиона туристов. По сравнению с 2016 годом, в минувшем году их количество выросло в два раза. Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии, пояснили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, московская область (подмосковье)
Тверская область, Игорь Руденя, Московская область (Подмосковье)
ТВЕРЬ, 9 янв - РИА Новости. Тверскую область в новогодние каникулы посетило 700 тысяч туристов – на 21% больше, чем в новогодние праздники 2022 года, сообщает пресс-служба правительства области.
Гостями области стали в основном туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Основная их часть встретила в Верхневолжье Новый год и Рождество – всплеск туристической активности пришелся на период с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января. Выросла заполняемость загородных отелей Верхневолжья, она составляла в среднем 89% в период рождественских праздников и доходила до 100% в Новый год.
Самыми посещаемыми объектами показа стали Императорский дворец в Твери
, где побывало около 10 тысяч человек, и музейные площадки города Торжка
.
"Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области. Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.
В 2022 году Тверскую область посетило более 2,6 миллиона туристов. По сравнению с 2016 годом, в минувшем году их количество выросло в два раза. Росту показателей в сфере туризма способствовало, в том числе, развитие туристических маршрутов, создание новых объектов показа, повышение квалификации специалистов туриндустрии, пояснили в пресс-службе.