https://ria.ru/20230109/turisty-1843610088.html

Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники

Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники - РИА Новости, 09.01.2023

Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники

Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила журналистам заммэра столицы Наталья... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:23

2023-01-09T11:23

2023-01-09T19:24

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "В Москве новогодние турцентры были открыты в парке "Зарядье", на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево", – рассказала Сергунина. Также она добавила, что за две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов. Мобильные пункты работали также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. В них побывали 10 тысяч человекПо ее словам, люди интересовались работой транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах, где покататься на коньках, на какие выставки сходить. Среди россиян в ТИЦ чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и других городов. Среди иностранцев — путешественники из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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