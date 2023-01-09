https://ria.ru/20230109/turisty-1843610088.html
Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники
Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники - РИА Новости, 09.01.2023
Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники
Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила журналистам заммэра столицы Наталья... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:23
2023-01-09T11:23
2023-01-09T19:24
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "В Москве новогодние турцентры были открыты в парке "Зарядье", на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево", – рассказала Сергунина. Также она добавила, что за две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов. Мобильные пункты работали также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. В них побывали 10 тысяч человекПо ее словам, люди интересовались работой транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах, где покататься на коньках, на какие выставки сходить. Среди россиян в ТИЦ чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и других городов. Среди иностранцев — путешественники из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.
https://ria.ru/20230103/restorany-1842910933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, наталья сергунина, москва
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Наталья Сергунина, Москва
11:23 09.01.2023 (обновлено: 19:24 09.01.2023)
Сергунина рассказала, какие вопросы волновали туристов в Москве в праздники
Сергунина: более 70 тысяч человек побывали в новогодних инфоцентрах Москвы для туристов
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 70 тысяч человек посетили в новогодний период московские туристические информационные центры (ТИЦ), сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"В Москве новогодние турцентры были открыты в парке "Зарядье", на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево", – рассказала Сергунина. Также она добавила, что за две с половиной недели их посетили больше 60 тысяч москвичей и туристов.
Мобильные пункты работали также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани. В них побывали 10 тысяч человек
По ее словам, люди интересовались работой транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах, где покататься на коньках, на какие выставки сходить. Среди россиян в ТИЦ чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и других городов. Среди иностранцев — путешественники из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.