https://ria.ru/20230109/telefon-1843701939.html

Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье

Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2023

Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье

В Подмосковье появился контакт-центр по оказанию юридической помощи предпринимателям. Теперь местные бизнесмены смогут получить бесплатную консультацию... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:29

2023-01-09T16:29

2023-01-09T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586614225_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_d04406e9dee097181a9e948af1fef6d6.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Подмосковье появился контакт-центр по оказанию юридической помощи предпринимателям. Теперь местные бизнесмены смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Инициатором открытия горячей линии стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев, сообщил телеканал "360".Обратиться за помощью смогут индивидуальные предприниматели, самозанятые и юрлица. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 550-63-53. Работающие на линии юристы расскажут, что делать в различных спорных ситуациях, а также как защитить себя в досудебном порядке."В 2022 году мы получили свыше 2,5 тысячи обращений от предпринимателей. Надеемся, что новая горячая линия поможет бизнесу в решении многих вопросов", – рассказал Головнев.Он отметил, что в регионе продолжается активная поддержка бизнеса. Это происходит по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)