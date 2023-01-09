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Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье
Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2023
Контакт-центр для юридической помощи бизнесу появился в Подмосковье
В Подмосковье появился контакт-центр по оказанию юридической помощи предпринимателям. Теперь местные бизнесмены смогут получить бесплатную консультацию... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:29
2023-01-09T16:29
2023-01-09T16:29
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Подмосковье появился контакт-центр по оказанию юридической помощи предпринимателям. Теперь местные бизнесмены смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Инициатором открытия горячей линии стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев, сообщил телеканал "360".Обратиться за помощью смогут индивидуальные предприниматели, самозанятые и юрлица. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 550-63-53. Работающие на линии юристы расскажут, что делать в различных спорных ситуациях, а также как защитить себя в досудебном порядке."В 2022 году мы получили свыше 2,5 тысячи обращений от предпринимателей. Надеемся, что новая горячая линия поможет бизнесу в решении многих вопросов", – рассказал Головнев.Он отметил, что в регионе продолжается активная поддержка бизнеса. Это происходит по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
В Подмосковье появился контакт-центр по оказанию юридической помощи предпринимателям. Теперь местные бизнесмены смогут получить бесплатную консультацию специалистов. Инициатором открытия горячей линии стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев, сообщил телеканал "360"
.
Обратиться за помощью смогут индивидуальные предприниматели, самозанятые и юрлица. Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (800) 550-63-53. Работающие на линии юристы расскажут, что делать в различных спорных ситуациях, а также как защитить себя в досудебном порядке.
"В 2022 году мы получили свыше 2,5 тысячи обращений от предпринимателей. Надеемся, что новая горячая линия поможет бизнесу в решении многих вопросов", – рассказал Головнев.
Он отметил, что в регионе продолжается активная поддержка бизнеса. Это происходит по инициативе губернатора Андрея Воробьева.