10:51 09.01.2023 (обновлено: 10:53 09.01.2023)
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth.
"Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара. Буксиры, принадлежащие администрации Суэцкого канала, сейчас пытаются снять его с мели", - сообщило морское агентство в своем Twitter.
По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, прокомментировавшего инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза незначительна и не помешала навигации на водной артерии".
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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