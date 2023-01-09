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Сухогруз сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023
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Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:51
2023-01-09T10:53
в мире
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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth. "Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара. Буксиры, принадлежащие администрации Суэцкого канала, сейчас пытаются снять его с мели", - сообщило морское агентство в своем Twitter. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, прокомментировавшего инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза незначительна и не помешала навигации на водной артерии". Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
https://ria.ru/20230108/sukhogruz-1843531500.html
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в мире, суэцкий канал, китай, роттердам
В мире, Суэцкий канал, Китай, Роттердам
10:51 09.01.2023 (обновлено: 10:53 09.01.2023)
 
Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места

© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в медиабанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth.
"Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара. Буксиры, принадлежащие администрации Суэцкого канала, сейчас пытаются снять его с мели", - сообщило морское агентство в своем Twitter.
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По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, прокомментировавшего инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза незначительна и не помешала навигации на водной артерии".
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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