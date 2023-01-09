https://ria.ru/20230109/sukhogruz-1843596064.html

Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз сел на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 09.01.2023

Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:51

2023-01-09T10:51

2023-01-09T10:53

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суэцкий канал

китай

роттердам

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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Сухогруз Glory сел на мель в Суэцком канале, буксиры пытаются снять его с места, сообщает международное морское агентство Leth. "Сухогруз Glory сел на мель в тот момент, когда присоединился к идущему на юг конвою (судов) близ аль-Кантара. Буксиры, принадлежащие администрации Суэцкого канала, сейчас пытаются снять его с мели", - сообщило морское агентство в своем Twitter. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабия, прокомментировавшего инцидент телеканалу "Аль-Арабия", "посадка на мель сухогруза незначительна и не помешала навигации на водной артерии". Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20230108/sukhogruz-1843531500.html

https://ria.ru/20221012/neft-1823486439.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, суэцкий канал, китай, роттердам