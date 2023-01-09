https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html

Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани

Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани - РИА Новости, 09.01.2023

Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани

Муж и жена предстанут перед судом в Краснодаре за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:04

2023-01-09T15:04

2023-01-09T15:04

происшествия

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Муж и жена предстанут перед судом в Краснодаре за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Об убийстве СК сообщал летом, отчима и мать ребенка арестовали. "Завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары… Дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года фигуранты систематически избивали детей женщины от других мужчин, 5-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, деревянным массажером, ремнем, шнуром питания. Ночью 9 июня обвиняемые в своей квартире "ввиду непослушания" нанесли мальчику "деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу", после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчина положил тело в сумку и вывез в прибрежную лесополосу, где закопал. Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берег Кубани, чтобы инсценировать пропажу ребенка. Затем мать погибшего сообщила в полицию о безвестном исчезновении сына, добавляют в ведомстве. Следователи обнаружили тело в ходе осмотра места происшествия, которое указал 29-летний фигурант. В релизе добавляется, что после убийства 32-летняя женщина родила, новорожденная и 2-летняя совместные дочки супругов были переданы под опеку их бабушке, а 11-летняя девочка – её биологическому отцу. Обвиняемым вменили ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение ребенку вреда здоровью средней тяжести), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).

https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html

https://ria.ru/20230108/delo-1843504546.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодар