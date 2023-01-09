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Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани - РИА Новости, 09.01.2023
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Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани
Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани - РИА Новости, 09.01.2023
Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани
Муж и жена предстанут перед судом в Краснодаре за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:04
2023-01-09T15:04
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Муж и жена предстанут перед судом в Краснодаре за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Об убийстве СК сообщал летом, отчима и мать ребенка арестовали. "Завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары… Дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе. Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года фигуранты систематически избивали детей женщины от других мужчин, 5-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, деревянным массажером, ремнем, шнуром питания. Ночью 9 июня обвиняемые в своей квартире "ввиду непослушания" нанесли мальчику "деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу", после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался. Чтобы скрыть убийство, мужчина положил тело в сумку и вывез в прибрежную лесополосу, где закопал. Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берег Кубани, чтобы инсценировать пропажу ребенка. Затем мать погибшего сообщила в полицию о безвестном исчезновении сына, добавляют в ведомстве. Следователи обнаружили тело в ходе осмотра места происшествия, которое указал 29-летний фигурант. В релизе добавляется, что после убийства 32-летняя женщина родила, новорожденная и 2-летняя совместные дочки супругов были переданы под опеку их бабушке, а 11-летняя девочка – её биологическому отцу. Обвиняемым вменили ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение ребенку вреда здоровью средней тяжести), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
15:04 09.01.2023
 
Супружескую пару ждет суд за жестокое убийство мальчика на Кубани

Супружескую пару ждет суд за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика на Кубани

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Муж и жена предстанут перед судом в Краснодаре за истязание и жестокое убийство пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Об убийстве СК сообщал летом, отчима и мать ребенка арестовали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары… Дело с утвержденным заместителем прокурора края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года фигуранты систематически избивали детей женщины от других мужчин, 5-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, деревянным массажером, ремнем, шнуром питания. Ночью 9 июня обвиняемые в своей квартире "ввиду непослушания" нанесли мальчику "деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу", после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 11:40
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Чтобы скрыть убийство, мужчина положил тело в сумку и вывез в прибрежную лесополосу, где закопал. Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берег Кубани, чтобы инсценировать пропажу ребенка. Затем мать погибшего сообщила в полицию о безвестном исчезновении сына, добавляют в ведомстве. Следователи обнаружили тело в ходе осмотра места происшествия, которое указал 29-летний фигурант.
В релизе добавляется, что после убийства 32-летняя женщина родила, новорожденная и 2-летняя совместные дочки супругов были переданы под опеку их бабушке, а 11-летняя девочка – её биологическому отцу.
Обвиняемым вменили ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних), ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение ребенку вреда здоровью средней тяжести), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, женщину обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
На месте убийства двух женщин, которые были обнаружены в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:52
В Москве завели дело после обнаружения тел двух женщин в сгоревшей квартире
 
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