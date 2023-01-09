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В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений - РИА Новости, 09.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230109/stroyka-1843662182.html
В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений
В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений - РИА Новости, 09.01.2023
В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений
В населенных пунктах Липецкой области в 2023 году откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, а всего до 2025 года в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:26
2023-01-09T14:26
липецкая область
игорь артамонов
медучреждения
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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. В населенных пунктах Липецкой области в 2023 году откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, а всего до 2025 года в регионе планируют построить почти 50 учреждений здравоохранения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы региона, помимо открытия новых объектов, в ближайшие три года власти области планируют провести реконструкцию и капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения, закупить 302 единицы медицинского оборудования и 73 автомобиля для обслуживания медработниками выездов и доставки лекарств в отдалённые районы области.Также Артамонов отметил, что уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию стационарно-поликлинический корпус в райцентре Доброе, а в областном центре начнется строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники для взрослых и детей."Липецкая медицина значительно изменилась за последние несколько лет. Мы отремонтировали десятки медучреждений, строим новые больницы и поликлиники, оснащаем их современной медтехникой. Планы на ближайшие годы большие, приложим все необходимые усилия для их реализации", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, медучреждения
Липецкая область, Игорь Артамонов, Медучреждения
14:26 09.01.2023
 

В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. В населенных пунктах Липецкой области в 2023 году откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, а всего до 2025 года в регионе планируют построить почти 50 учреждений здравоохранения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы региона, помимо открытия новых объектов, в ближайшие три года власти области планируют провести реконструкцию и капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения, закупить 302 единицы медицинского оборудования и 73 автомобиля для обслуживания медработниками выездов и доставки лекарств в отдалённые районы области.
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Также Артамонов отметил, что уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию стационарно-поликлинический корпус в райцентре Доброе, а в областном центре начнется строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники для взрослых и детей.
"Липецкая медицина значительно изменилась за последние несколько лет. Мы отремонтировали десятки медучреждений, строим новые больницы и поликлиники, оснащаем их современной медтехникой. Планы на ближайшие годы большие, приложим все необходимые усилия для их реализации", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМедучреждения
 
 
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