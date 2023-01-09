https://ria.ru/20230109/stroyka-1843662182.html

В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений

В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений - РИА Новости, 09.01.2023

В Липецкой области до 2025 года построят около 50 медучреждений

В населенных пунктах Липецкой области в 2023 году откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, а всего до 2025 года в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:26

2023-01-09T14:26

2023-01-09T14:26

липецкая область

игорь артамонов

медучреждения

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ЛИПЕЦК, 9 янв – РИА Новости. В населенных пунктах Липецкой области в 2023 году откроют 11 фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики, а всего до 2025 года в регионе планируют построить почти 50 учреждений здравоохранения, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы региона, помимо открытия новых объектов, в ближайшие три года власти области планируют провести реконструкцию и капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения, закупить 302 единицы медицинского оборудования и 73 автомобиля для обслуживания медработниками выездов и доставки лекарств в отдалённые районы области.Также Артамонов отметил, что уже в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию стационарно-поликлинический корпус в райцентре Доброе, а в областном центре начнется строительство хирургического корпуса областной детской больницы и поликлиники для взрослых и детей."Липецкая медицина значительно изменилась за последние несколько лет. Мы отремонтировали десятки медучреждений, строим новые больницы и поликлиники, оснащаем их современной медтехникой. Планы на ближайшие годы большие, приложим все необходимые усилия для их реализации", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20221227/shkola-1841747141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, медучреждения