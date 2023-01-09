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Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков - РИА Новости, 09.01.2023

Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

Министр просвещения России Сергей Кравцов передал президенту РФ Владимиру Путину сборник сочинений, рисунков и стихотворений, созданный по итогам конкурса "Что... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:53

2023-01-09T13:53

2023-01-09T13:53

общество

владимир путин

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов передал президенту РФ Владимиру Путину сборник сочинений, рисунков и стихотворений, созданный по итогам конкурса "Что значит быть с Россией". "Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович (Путин), хочу передать вам книгу, мы провели конкурс "Что значит быть с Россией", и много стихотворений, рисунков, сочинений ребята нам прислали, и вот такой сборник хотел бы вам передать", - сказал Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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общество, владимир путин, сергей кравцов, россия