https://ria.ru/20230109/spetsoperatsiya-1843780110.html

Спецоперация, 9 января: спецслужбы Украины подготовили провокацию

Спецоперация, 9 января: спецслужбы Украины подготовили провокацию - РИА Новости, 09.01.2023

Спецоперация, 9 января: спецслужбы Украины подготовили провокацию

Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области, для этого вскрыли могилы на нескольких кладбищах, заявили в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:23

2023-01-09T22:23

2023-01-09T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

николай патрушев

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области, для этого вскрыли могилы на нескольких кладбищах, заявили в Минобороны РФ. В частности, были вскрыты могилы на кладбищах в ряде населенных пунктов, выкопанные тела обезобразили, чтобы выдать их за доказательства российских "пыток" и "расстрелов". Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, на купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских военных, в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, безвозвратные потери составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля. Как сообщили в Минобороны, на южно-донецком направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа; в районах Новомихайловки (ДНР) и Лозовой Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских силовиков. Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, артиллерийская система М777 производства США, две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30. Истребительной авиацией в небе над ДНР сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а также украинский вертолет Ми-8, средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сообщило российское военное ведомство. Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Бахмутское к северо-востоку от Артемовска. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам "у нас по определению быть не может". Всю историю с Украиной затеяли в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, отметил секретарь Совбеза в интервью "Аргументам и фактам". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение Telegram-каналов, которые их распространяют, первоисточником информации остается власть. Поставки оружия КиевуЛондон впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2, сообщил телеканал Sky. Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 БМП Marder, и поскольку резерва таких машин у нее нет, большую часть Берлину придется взять из запасов собственных вооруженных сил, пишет Spiegel. Депутат бундестага от ХДС Хеннинг Отте заявил, что кабмин ФРГ оказался не готов к поставкам такой техники, из-за чего "бундесверу приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии". Польша может отправить на Украину лишь символическое число танков Leopard, речи о десятках или сотнях не идет, заявил представитель канцелярии польского президента. Ранее WSJ писала, что Варшава решила поставить Киеву танки Leopard 2, но, по словам польского чиновника, в одиночку страна поставлять эти танки не будет - только в составе коалиции. Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году комплексы "Бук", но получила отказ, заявил украинский временный поверенный в Тбилиси. Также он отметил, что Киев запрашивал у Грузии переданные Вашингтоном комплексы Javelin (США якобы были готовы заменить их новыми), но Тбилиси отказал и по этому поводу. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен партнерам за военную помощь, но никто из них не сделал достаточно. Ситуация на УкраинеУкраине не хватает советских трансформаторов для восстановления энергосистемы, заявили в "Укрэнерго". По словам главы компании, западное оборудование не подходит, советское - удалось завезти из стран бывшего СССР, но его все равно недостаточно. Официальный представитель Международного комитета Красного Креста в Киеве Ашил Депре заявил РИА Новости, что с 24 февраля в МККК поступило около 50 тысяч запросов на поиск близких в связи с конфликтом на Украине. Спецслужбы Украины подготовили масштабную антироссийскую провокацию в Харьковской области, для этого вскрыли могилы на нескольких кладбищах, заявили в Минобороны РФ. В частности, были вскрыты могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное. Выкопанные тела обезобразили, чтобы выдать их за доказательства российских "пыток" и "расстрелов", сейчас украинские силовики фотографируют и снимают на видео тела умерших граждан Украины, имитируют работу судмедэкспертов, заявили в министерстве. На международной аренеВсего 5,4% вывезенного в рамках продуктовой сделки зерна было направлено в нуждающиеся страны, заявил минсельхоз Турции. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом на территории Турции. По ее словам, предварительно проговаривается возможность встречи и приблизительная повестка переговоров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны России о потерях ВСУ на Купянском направлении Брифинг Минобороны РФ на 9 января 2023 года. ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника; Безвозвратные потери ВСУ на купянском направлении составили более 50 военнослужащих; 2023-01-09T22:23 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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