https://ria.ru/20230109/spetsoperatsiya-1843585447.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:34

2023-01-09T16:34

2023-01-09T16:34

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наносить огневое поражение украинским войскам по всей линии соприкосновения на Донецком направлении. Штаб ДНР сообщил, что военные освободили село Бахмутское. Также нанесено поражение живой силе и технике противника на Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.Параллельно ликвидированы 89 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, артиллерийская система М777, две самоходные артиллерийские установки Krab, две самоходные гаубицы "Акация", гаубица Д-30. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, самолет Су-25, вертолет Ми-8, восемь беспилотников, десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 972 реактивные системы залпового огня, 7460 танков и других бронемашин, 3793 орудия полевой артиллерии и 7978 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика