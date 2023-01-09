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Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
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Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году
Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году
К системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2022 году специалисты подключили 75 соцобъектов Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-09T13:46
2023-01-11T16:39
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общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. К системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2022 году специалисты подключили 75 соцобъектов Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За прошедший год к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения подключили 30 больниц и городских поликлиник, 30 дошкольных и общеобразовательных учреждений, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подключали не только новые объекты строительства, но и уже существующие, которым после реконструкции необходимо увеличить объемы водоснабжения и водоотведения. Работы по подключению к инженерным сетям проводятся, максимально исключая неудобства для жителей, отметили в комплексе городского хозяйства. Прокладка трубопроводов в 90% случаев ведется бестраншейным способом, что позволяет сократить количество разрытий и сохранить благоустроенные территории, уточняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:46 09.01.2023 (обновлено: 16:39 11.01.2023)
 

Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУмывальники в общественной зоне соцобъекта
Умывальники в общественной зоне соцобъекта - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Умывальники в общественной зоне соцобъекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. К системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2022 году специалисты подключили 75 соцобъектов Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"За прошедший год к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения подключили 30 больниц и городских поликлиник, 30 дошкольных и общеобразовательных учреждений, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты подключали не только новые объекты строительства, но и уже существующие, которым после реконструкции необходимо увеличить объемы водоснабжения и водоотведения.
Работы по подключению к инженерным сетям проводятся, максимально исключая неудобства для жителей, отметили в комплексе городского хозяйства. Прокладка трубопроводов в 90% случаев ведется бестраншейным способом, что позволяет сократить количество разрытий и сохранить благоустроенные территории, уточняется в сообщении.
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