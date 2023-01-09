https://ria.ru/20230109/sotsobekty-1844175981.html
Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году
Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году - РИА Новости, 11.01.2023
Более 70 соцобъектов Москвы подключили к системе водоснабжения в 2022 году
К системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2022 году специалисты подключили 75 соцобъектов Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-09T13:46
2023-01-09T13:46
2023-01-11T16:39
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. К системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2022 году специалисты подключили 75 соцобъектов Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "За прошедший год к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения подключили 30 больниц и городских поликлиник, 30 дошкольных и общеобразовательных учреждений, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты подключали не только новые объекты строительства, но и уже существующие, которым после реконструкции необходимо увеличить объемы водоснабжения и водоотведения. Работы по подключению к инженерным сетям проводятся, максимально исключая неудобства для жителей, отметили в комплексе городского хозяйства. Прокладка трубопроводов в 90% случаев ведется бестраншейным способом, что позволяет сократить количество разрытий и сохранить благоустроенные территории, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230107/moskva-1843386846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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