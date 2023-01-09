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Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой - РИА Новости, 09.01.2023
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Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой - РИА Новости, 09.01.2023
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
Китай примет еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, заявил в понедельник председатель КНР РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
в мире
си цзиньпин
милош земан
восточная европа
китай
чехия
евросоюз
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай примет еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном. "Китай будет принимать еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Китай стабилен в своей европейской политике", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер выразил надежду на то, что Чехия продолжит активно продвигать сотрудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы, а также содействовать устойчивому и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.
https://ria.ru/20230109/kitay-1843672533.html
восточная европа
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в мире, си цзиньпин, милош земан, восточная европа, китай, чехия, евросоюз
В мире, Си Цзиньпин, Милош Земан, Восточная Европа, Китай, Чехия, Евросоюз
15:24 09.01.2023
 
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой

Си Цзиньпин: Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай примет еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном.
"Китай будет принимать еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Китай стабилен в своей европейской политике", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер выразил надежду на то, что Чехия продолжит активно продвигать сотрудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы, а также содействовать устойчивому и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 14:56
В МИД КНР заявили о готовности продвигать двусторонние отношения с Россией
 
В миреСи ЦзиньпинМилош ЗеманВосточная ЕвропаКитайЧехияЕвросоюз
 
 
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