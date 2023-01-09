https://ria.ru/20230109/sotrudnichestvo-1843682058.html
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой - РИА Новости, 09.01.2023
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
Китай примет еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, заявил в понедельник председатель КНР РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
в мире
си цзиньпин
милош земан
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китай
чехия
евросоюз
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай примет еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном. "Китай будет принимать еще больше практических действий, чтобы продвинуть сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы. Китай стабилен в своей европейской политике", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер выразил надежду на то, что Чехия продолжит активно продвигать сотрудничество Китая со странами Центральной и Восточной Европы, а также содействовать устойчивому и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.
https://ria.ru/20230109/kitay-1843672533.html
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в мире, си цзиньпин, милош земан, восточная европа, китай, чехия, евросоюз
В мире, Си Цзиньпин, Милош Земан, Восточная Европа, Китай, Чехия, Евросоюз
Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой
Си Цзиньпин: Китай намерен активнее сотрудничать с Центральной и Восточной Европой