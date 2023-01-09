https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова
Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:51
2023-01-09T10:51
2023-01-09T12:33
артур смольянинов
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", — говорится в сообщении.Несколькими днями ранее артист в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур смольянинов, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости культуры
Артур Смольянинов, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Культура, Новости культуры
10:51 09.01.2023 (обновлено: 12:33 09.01.2023)
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале
.
"️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", — говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее артист в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.