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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова
Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:51
2023-01-09T12:33
артур смольянинов
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", — говорится в сообщении.Несколькими днями ранее артист в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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артур смольянинов, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости культуры
Артур Смольянинов, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Культура, Новости культуры
10:51 09.01.2023 (обновлено: 12:33 09.01.2023)
 
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Артур Смольянинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", — говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее артист в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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КультураАртур СмольяниновПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новости культуры
 
 
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