https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843595791.html

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова - РИА Новости, 09.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова

Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:51

2023-01-09T10:51

2023-01-09T12:33

артур смольянинов

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

культура

новости культуры

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следственный комитет откроет уголовное дело против актера Артура Смольянинова после его антироссийских заявлений, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", — говорится в сообщении.Несколькими днями ранее артист в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. По словам политика, после своих высказываний он должен повторить путь журналиста Александра Невзорова*. Сейчас его заочно судят в Москве по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843554636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артур смольянинов, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), новости культуры