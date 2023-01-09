Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество
Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество.
"Мы приветствуем все, что способствует прекращению огня и мирным переговорам, и надеемся, что в последующие недели будут господствовать подобные и похожие намерения, а не эскалация. Мы со своей стороны по-прежнему готовы оказать всю возможную помощь, чтобы на Украине наступил мир", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос журналистов об отношении к объявленному российской стороной перемирии на православное Рождество. Трансляция выступления велась в Facebook*.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.