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Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество - РИА Новости, 09.01.2023
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Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество
Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество - РИА Новости, 09.01.2023
Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:52
2023-01-09T19:52
петер сийярто
в мире
венгрия
россия
украина
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БУДАПЕШТ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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петер сийярто, в мире, венгрия, россия, украина
Петер Сийярто, В мире, Венгрия, Россия, Украина
19:52 09.01.2023
 
Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество

Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество.
"Мы приветствуем все, что способствует прекращению огня и мирным переговорам, и надеемся, что в последующие недели будут господствовать подобные и похожие намерения, а не эскалация. Мы со своей стороны по-прежнему готовы оказать всю возможную помощь, чтобы на Украине наступил мир", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос журналистов об отношении к объявленному российской стороной перемирии на православное Рождество. Трансляция выступления велась в Facebook*.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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