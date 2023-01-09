https://ria.ru/20230109/siyyarto-1843760588.html

Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество

Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество - РИА Новости, 09.01.2023

Глава МИД Венгрии оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:52

2023-01-09T19:52

2023-01-09T19:52

петер сийярто

в мире

венгрия

россия

украина

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БУДАПЕШТ, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто положительно оценил объявленное Россией прекращение огня на Рождество. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230108/obstrel-1843495463.html

венгрия

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петер сийярто, в мире, венгрия, россия, украина