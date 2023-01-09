https://ria.ru/20230109/siriya-1843764259.html

Небензя назвал основную причину ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии

Небензя назвал основную причину ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии - РИА Новости, 09.01.2023

Небензя назвал основную причину ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии

Санкции западных стран являются основной причиной ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:16

2023-01-09T20:16

2023-01-09T20:16

в мире

василий небензя

сирия

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ООН, 9 янв – РИА Новости. Санкции западных стран являются основной причиной ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В понедельник Совбез ООН единогласно принял резолюцию о продлении до 10 июля 2023 года механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР. На его продлении регулярно настаивают страны Запада, утверждая, что он безальтернативен, а поставки гумпомощи через линии соприкосновения не могут его заместить. "Западные делегации расписывают, в том числе сегодня, свои усилия по оказанию гуманитарной помощи в Сирии, но старательно обходят стороной еще одну крайне неудобную тему - свои преступные односторонние санкции, которые бьют по простым сирийцам", - сказал Небензя. По его словам, "именно эти санкции являются главным фактором деградации гуманитарной ситуации в Сирии". Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Десятого января 2023 года истекал срок работы единственного оставшегося (в рамках механизма) на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Сегодня его действие было продлено до 10 июля 2023 года.

https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

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в мире, василий небензя, сирия, оон