https://ria.ru/20230109/shvy-1843579221.html
Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы
Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы - РИА Новости, 09.01.2023
Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы
Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы, так как из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем могут... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:36
2023-01-09T09:36
2023-01-09T09:36
петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы, так как из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем могут разрушаться, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели ремонт и замену конструкций деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Эти работы выполняются в рамках содержания и ремонта инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что на каждом сооружении в соответствии с технологией разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, провели армирование и бетонирование. Поясняется, что деформационные швы – это специальные разрезы (стыки) в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они предназначены для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций.
https://realty.ria.ru/20230105/mosvodokanal-1843124259.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы, так как из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем могут разрушаться, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели ремонт и замену конструкций деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Эти работы выполняются в рамках содержания и ремонта инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра добавил, что на каждом сооружении в соответствии с технологией разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, провели армирование и бетонирование.
Поясняется, что деформационные швы – это специальные разрезы (стыки) в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они предназначены для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций.