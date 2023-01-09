https://ria.ru/20230109/shvy-1843579221.html

Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы

Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы - РИА Новости, 09.01.2023

Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы

Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы, так как из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем могут... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T09:36

2023-01-09T09:36

2023-01-09T09:36

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786758620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_071ac78b014f6e65dd06cf1f6035dcef.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты обновили деформационные швы на 64 мостовых сооружениях Москвы, так как из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем могут разрушаться, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели ремонт и замену конструкций деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Эти работы выполняются в рамках содержания и ремонта инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что на каждом сооружении в соответствии с технологией разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, провели армирование и бетонирование. Поясняется, что деформационные швы – это специальные разрезы (стыки) в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они предназначены для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций.

https://realty.ria.ru/20230105/mosvodokanal-1843124259.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва