https://ria.ru/20230109/sevastopol-1843731478.html

Губернатор Севастополя провел ротацию правительства

Губернатор Севастополя провел ротацию правительства - РИА Новости, 09.01.2023

Губернатор Севастополя провел ротацию правительства

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:47

2023-01-09T17:47

2023-01-09T17:47

политика

михаил развожаев

севастополь

запорожская область

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых. "Сегодня принял решение о новых назначениях. Назначил исполняющего обязанности Первого заместителя губернатора - Алексея Николаевича Парикина", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Парикин будет курировать бюджет и госпрограмму (развития региона), а также осуществлять координацию работы департаментов, отметил губернатор. Развожаев сообщил, что два заместителя губернатора - Николай Гордюшин и Сергей Толмачев покидают правительство Севастополя. Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Гордюшин по личным обстоятельствам возвращается в Москву, оставаясь при этом членом архитектурного совета Севастополя. Новыми исполняющими обязанности заместителей губернатора также стали члены правительства города Евгений Горлов, Павел Иено и Максим Жукалов. Развожаев распределил между ними полномочия и обязанности, которые ранее курировали ушедшие из состава правительства чиновники. Он сообщил, что продолжит лично курировать работу департамента внутренней политики, управления информполитики и департамента общественной безопасности.

https://ria.ru/20221228/chas-1842037395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, михаил развожаев, севастополь, запорожская область, москва