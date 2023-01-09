Губернатор Севастополя провел ротацию правительства
Губернатор Севастополя Развожаев провел ротацию правительства
Михаил Развожаев . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых.
"Сегодня принял решение о новых назначениях. Назначил исполняющего обязанности Первого заместителя губернатора - Алексея Николаевича Парикина", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Парикин будет курировать бюджет и госпрограмму (развития региона), а также осуществлять координацию работы департаментов, отметил губернатор.
Развожаев сообщил, что два заместителя губернатора - Николай Гордюшин и Сергей Толмачев покидают правительство Севастополя. Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Гордюшин по личным обстоятельствам возвращается в Москву, оставаясь при этом членом архитектурного совета Севастополя.
Новыми исполняющими обязанности заместителей губернатора также стали члены правительства города Евгений Горлов, Павел Иено и Максим Жукалов. Развожаев распределил между ними полномочия и обязанности, которые ранее курировали ушедшие из состава правительства чиновники. Он сообщил, что продолжит лично курировать работу департамента внутренней политики, управления информполитики и департамента общественной безопасности.
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