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Губернатор Севастополя провел ротацию правительства - РИА Новости, 09.01.2023
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Губернатор Севастополя провел ротацию правительства
Губернатор Севастополя провел ротацию правительства - РИА Новости, 09.01.2023
Губернатор Севастополя провел ротацию правительства
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:47
2023-01-09T17:47
политика
михаил развожаев
севастополь
запорожская область
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых. "Сегодня принял решение о новых назначениях. Назначил исполняющего обязанности Первого заместителя губернатора - Алексея Николаевича Парикина", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Парикин будет курировать бюджет и госпрограмму (развития региона), а также осуществлять координацию работы департаментов, отметил губернатор. Развожаев сообщил, что два заместителя губернатора - Николай Гордюшин и Сергей Толмачев покидают правительство Севастополя. Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Гордюшин по личным обстоятельствам возвращается в Москву, оставаясь при этом членом архитектурного совета Севастополя. Новыми исполняющими обязанности заместителей губернатора также стали члены правительства города Евгений Горлов, Павел Иено и Максим Жукалов. Развожаев распределил между ними полномочия и обязанности, которые ранее курировали ушедшие из состава правительства чиновники. Он сообщил, что продолжит лично курировать работу департамента внутренней политики, управления информполитики и департамента общественной безопасности.
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политика, михаил развожаев, севастополь, запорожская область, москва
Политика, Михаил Развожаев, Севастополь, Запорожская область, Москва
17:47 09.01.2023
 
Губернатор Севастополя провел ротацию правительства

Губернатор Севастополя Развожаев провел ротацию правительства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Развожаев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ротацию правительства региона, выведя из состава двух заместителей губернатора и назначив несколько новых.
"Сегодня принял решение о новых назначениях. Назначил исполняющего обязанности Первого заместителя губернатора - Алексея Николаевича Парикина", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Парикин будет курировать бюджет и госпрограмму (развития региона), а также осуществлять координацию работы департаментов, отметил губернатор.
Развожаев сообщил, что два заместителя губернатора - Николай Гордюшин и Сергей Толмачев покидают правительство Севастополя. Толмачев принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области, а Гордюшин по личным обстоятельствам возвращается в Москву, оставаясь при этом членом архитектурного совета Севастополя.
Новыми исполняющими обязанности заместителей губернатора также стали члены правительства города Евгений Горлов, Павел Иено и Максим Жукалов. Развожаев распределил между ними полномочия и обязанности, которые ранее курировали ушедшие из состава правительства чиновники. Он сообщил, что продолжит лично курировать работу департамента внутренней политики, управления информполитики и департамента общественной безопасности.
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