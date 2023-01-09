Рейтинг@Mail.ru
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/rosneft-1843557018.html
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ
"Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:33
2023-01-09T04:22
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
александр новак
красноярский край
иркутская область
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/22/1508682223_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_83d00a64e6076396873d0122458ecef8.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". "Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", - отмечает газета со ссылкой на свои источники. По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос. В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".
https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html
россия
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/22/1508682223_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_f2e7a565a5e2a2596122011d26e865a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, александр новак, красноярский край, иркутская область, газпром, роснефть, сила сибири — 2
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Красноярский край, Иркутская область, Газпром, Роснефть, Сила Сибири — 2
03:33 09.01.2023 (обновлено: 04:22 09.01.2023)
 
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ

"Ъ": "Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома" - "Сила Сибири 2"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Роснефть" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант".
"Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", - отмечает газета со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос.
В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 08:38
Эксперт рассказал, на сколько хватит мировых запасов нефти
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинАлександр НовакКрасноярский крайИркутская областьГазпромРоснефтьСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала