https://ria.ru/20230109/rosneft-1843557018.html
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ
"Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:33
2023-01-09T03:33
2023-01-09T04:22
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
александр новак
красноярский край
иркутская область
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/22/1508682223_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_83d00a64e6076396873d0122458ecef8.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". "Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", - отмечает газета со ссылкой на свои источники. По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос. В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".
https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html
россия
красноярский край
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/22/1508682223_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_f2e7a565a5e2a2596122011d26e865a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, александр новак, красноярский край, иркутская область, газпром, роснефть, сила сибири — 2
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Александр Новак, Красноярский край, Иркутская область, Газпром, Роснефть, Сила Сибири — 2
03:33 09.01.2023 (обновлено: 04:22 09.01.2023)
"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ
"Ъ": "Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома" - "Сила Сибири 2"