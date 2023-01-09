https://ria.ru/20230109/rosneft-1843557018.html

"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ

"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ - РИА Новости, 09.01.2023

"Роснефть" хочет поставлять газ для проекта "Газпрома", пишут СМИ

"Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T03:33

2023-01-09T03:33

2023-01-09T04:22

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

александр новак

красноярский край

иркутская область

газпром

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Роснефть" хочет поставлять газ из Иркутской и Красноярской областей для проекта "Газпрома" - газопровода "Сила Сибири 2", пишет газета "Коммерсант". "Роснефть" хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод "Газпрома" "Сила Сибири 2". Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании", - отмечает газета со ссылкой на свои источники. По данным издания, Путин 20 декабря 2022 года поручил вице-премьеру Александру Новаку совместно с "Газпромом" проработать этот вопрос. В газете уточнили, что не смогли получить комментарии представителей "Роснефти" и "Газпрома".

https://ria.ru/20230108/neft-1843446178.html

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красноярский край

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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, александр новак, красноярский край, иркутская область, газпром, роснефть, сила сибири — 2