https://ria.ru/20230109/proizvodstvo-1843588383.html

"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул

"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул - РИА Новости, 09.01.2023

"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул

"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:25

2023-01-09T10:25

2023-01-09T10:25

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авто

тольятти

автоваз

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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. "Все вышли на работу. Производство работает в штатном режиме", - сказал Зайцев. Ранее Зайцев проинформировал РИА Новости, что с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену. В профсоюзе уточняли, что для сотрудников работа предусмотрена по графикам сменности пять дней в неделю и со скользящим выходным днем среди недели. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20230106/avto-1841929343.html

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, тольятти, автоваз