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"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул - РИА Новости, 09.01.2023
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"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул
"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул - РИА Новости, 09.01.2023
"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул
"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:25
2023-01-09T10:25
экономика
авто
тольятти
автоваз
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев. "Все вышли на работу. Производство работает в штатном режиме", - сказал Зайцев. Ранее Зайцев проинформировал РИА Новости, что с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену. В профсоюзе уточняли, что для сотрудников работа предусмотрена по графикам сменности пять дней в неделю и со скользящим выходным днем среди недели. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20230106/avto-1841929343.html
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экономика, авто, тольятти, автоваз
Экономика, Авто, Тольятти, АвтоВАЗ
10:25 09.01.2023
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул

"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул в штатном режиме, сообщил РИА Новости председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев.
"Все вышли на работу. Производство работает в штатном режиме", - сказал Зайцев.
Ранее Зайцев проинформировал РИА Новости, что с 9 января по 26 февраля 2023 года подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей Granta и на платформе В0, будут работать с понедельника по субботу в две смены, Niva - с понедельника по субботу в одну смену. В профсоюзе уточняли, что для сотрудников работа предусмотрена по графикам сменности пять дней в неделю и со скользящим выходным днем среди недели.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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