https://ria.ru/20230109/prizyvniki-1843649860.html

Швеция увеличит ежегодное число призывников на военную службу почти вдвое

Швеция увеличит ежегодное число призывников на военную службу почти вдвое - РИА Новости, 09.01.2023

Швеция увеличит ежегодное число призывников на военную службу почти вдвое

Правительство Швеции приняло решение увеличить ежегодное число новобранцев, призываемых на военную службу, почти вдвое - до 10 тысяч, передает агентство... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:48

2023-01-09T13:48

2023-01-09T13:48

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение увеличить ежегодное число новобранцев, призываемых на военную службу, почти вдвое - до 10 тысяч, передает агентство Блумберг. В марте 2017 года Швеция возобновила институт отмененной в 2010 году всеобщей воинской повинности, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе. Предполагалось, что в 2018 и 2019 годах на военную службу будут призваны по четыре тысячи молодых людей. В рамках плана увеличения числа призывников правительство обратится к агентству по чрезвычайным ситуациям с просьбой подготовить обучение для молодых людей, которые не хотят проходить военную подготовку. В случае военного конфликта им будет предложено служить в муниципальных службах экстренной помощи. "Опыт Украины рисует очень четкую картину, как аварийно-спасательные службы сталкиваются с серьезным давлением в своей работе по защите гражданских лиц, учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности", - заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на пресс-конференции. Ранее Швеция и Финляндия на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230103/nato-1842953098.html

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

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в мире, швеция, украина, финляндия, нато