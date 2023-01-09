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Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе

Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе - РИА Новости, 09.01.2023

Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе

Семьдесят человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:25

2023-01-09T17:25

2023-01-09T17:33

происшествия

владикавказ

россия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Семьдесят человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "Сегодня в 16:30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в городе Владикавказ по улице Проспект Коста, 240. Эвакуировано из здания 70 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара от главного управления привлекаются 6 единиц техники и 18 человек личного состава.

https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html

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происшествия, владикавказ, россия, республика северная осетия - алания