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Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе
Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе - РИА Новости, 09.01.2023
Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе
Семьдесят человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:25
2023-01-09T17:25
2023-01-09T17:33
происшествия
владикавказ
россия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Семьдесят человек эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме во Владикавказе, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "Сегодня в 16:30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в городе Владикавказ по улице Проспект Коста, 240. Эвакуировано из здания 70 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара от главного управления привлекаются 6 единиц техники и 18 человек личного состава.
https://ria.ru/20230109/arest-1843647086.html
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происшествия, владикавказ, россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Владикавказ, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
17:25 09.01.2023 (обновлено: 17:33 09.01.2023)
Семьдесят человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке во Владикавказе
Во Владикавказе загорелся многоквартирный дом, семьдесят человек эвакуировали из здания