https://ria.ru/20230109/pozhar-1843626331.html

Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех

Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023

Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех

Спасатели в ходе разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела третьей жертвы, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:24

2023-01-09T12:24

2023-01-09T12:24

происшествия

уфа

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УФА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели в ходе разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела третьей жертвы, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трехэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Утром в понедельник спасатели во время разбора конструкций нашли фрагменты двух обгоревших тел. Следователи уточняли, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. "В ходе разбора места пожара в 13.00 (11.00 мск) обнаружены фрагменты тела третьего погибшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564457.html

уфа

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2023

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происшествия, уфа