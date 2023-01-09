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Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех
Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех - РИА Новости, 09.01.2023
Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех
Спасатели в ходе разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела третьей жертвы, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:24
2023-01-09T12:24
2023-01-09T12:24
происшествия
уфа
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели в ходе разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела третьей жертвы, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трехэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Утром в понедельник спасатели во время разбора конструкций нашли фрагменты двух обгоревших тел. Следователи уточняли, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. "В ходе разбора места пожара в 13.00 (11.00 мск) обнаружены фрагменты тела третьего погибшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа
Число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех
В МЧС сообщили, что число погибших при пожаре в жилом доме в Уфе выросло до трех
УФА, 9 янв – РИА Новости.
Спасатели в ходе разбора конструкций сгоревшего трехэтажного дома в Уфе нашли фрагменты тела третьей жертвы, сообщили в ГУМЧС
по Башкирии.
В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трехэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное жилье. Спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Утром в понедельник спасатели во время разбора конструкций нашли фрагменты двух обгоревших тел.
Следователи уточняли, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.
"В ходе разбора места пожара в 13.00 (11.00 мск) обнаружены фрагменты тела третьего погибшего", - говорится в сообщении.