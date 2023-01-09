При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок

"По версии следствия, 7 января 2023 года в дневное время жительница села Хайыракан Дзун-Хемчикского района, отлучившись из дома по хозяйству, закрыла на замок двух малолетних детей 3 и 1,5 лет. Вернувшись домой, женщина обнаружила в доме дым от тлеющего матраса, при этом 1,5-летний ребенок скончался, предварительно, от угарного газа, здоровью 3-летнего ребенка в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.