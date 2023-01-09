https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564457.html
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок - РИА Новости, 09.01.2023
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
При пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:44
2023-01-09T06:44
2023-01-09T06:44
происшествия
дзун-хемчикский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
россия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. При пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка СК. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564184.html
дзун-хемчикский район
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происшествия, дзун-хемчикский район, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, россия
Происшествия, Дзун-Хемчикский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Россия
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
СК: при пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок