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При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок - РИА Новости, 09.01.2023
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При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок - РИА Новости, 09.01.2023
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок
При пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:44
2023-01-09T06:44
происшествия
дзун-хемчикский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
россия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. При пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка СК. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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дзун-хемчикский район
республика тыва
россия
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происшествия, дзун-хемчикский район, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, россия
Происшествия, Дзун-Хемчикский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Россия
06:44 09.01.2023
 
При пожаре в Туве погиб полуторагодовалый ребенок

СК: при пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. При пожаре в Дзун-Хемчикском районе Тувы погиб полуторагодовалый ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"По версии следствия, 7 января 2023 года в дневное время жительница села Хайыракан Дзун-Хемчикского района, отлучившись из дома по хозяйству, закрыла на замок двух малолетних детей 3 и 1,5 лет. Вернувшись домой, женщина обнаружила в доме дым от тлеющего матраса, при этом 1,5-летний ребенок скончался, предварительно, от угарного газа, здоровью 3-летнего ребенка в настоящее время ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияДзун-Хемчикский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика ТываРоссия
 
 
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