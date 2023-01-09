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На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 09.01.2023
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На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек
На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 09.01.2023
На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек
Спасатели обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:33
2023-01-09T06:33
происшествия
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трёхэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное размещение. Позже спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Разбор конструкций продолжается. От МЧС России привлечены 45 человек и 14 единиц техники. На месте развёрнут мобильный пункт обогрева, информирует ведомство.
https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html
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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:33 09.01.2023
 
На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек

ГУМЧС по Башкирии: на месте пожара в трехэтажном доме в Уфе обнаружили тела двух человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.
В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трёхэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное размещение. Позже спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу.
"В ходе разбора места пожара, по состоянию на 6.00 (4.00 мск) обнаружены фрагменты тел двух погибших", - сообщили в ГУМЧС по региону утром в понедельник.
Разбор конструкций продолжается. От МЧС России привлечены 45 человек и 14 единиц техники. На месте развёрнут мобильный пункт обогрева, информирует ведомство.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 21:07
В частном доме под Вологдой при пожаре погибли три человека
 
ПроисшествияРоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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