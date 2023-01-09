https://ria.ru/20230109/pozhar-1843564184.html

На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек

На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 09.01.2023

На месте крупного пожара в Уфе обнаружили тела двух человек

Спасатели обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:33

2023-01-09T06:33

2023-01-09T06:33

происшествия

россия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 9 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела двух человек на месте крупного пожара в трехэтажном деревянном доме в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. В воскресенье вечером мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что 25 жильцов горящего трёхэтажного деревянного дома на улице Сазонова остались на улице в мороз. Им предоставят временное размещение. Позже спасатели сообщили об одной пострадавшей: женщина получила травму при самостоятельной эвакуации, она была доставлена в больницу. Разбор конструкций продолжается. От МЧС России привлечены 45 человек и 14 единиц техники. На месте развёрнут мобильный пункт обогрева, информирует ведомство.

https://ria.ru/20230108/pozhar-1843530137.html

россия

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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)