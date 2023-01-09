https://ria.ru/20230109/polkovnik-1843765164.html

Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром

Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром - РИА Новости, 09.01.2023

Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром

Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника полковника Юрия Юрчика. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:23

2023-01-09T20:23

2023-01-09T20:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

виталий киселев

украина

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника полковника Юрия Юрчика. "Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram-канале. По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.

https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html

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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , виталий киселев, украина