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Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/polkovnik-1843765164.html
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром - РИА Новости, 09.01.2023
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника полковника Юрия Юрчика. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:23
2023-01-09T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
виталий киселев
украина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника полковника Юрия Юрчика. "Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram-канале. По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
https://ria.ru/20230109/soledar-1843718488.html
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , виталий киселев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Виталий Киселев, Украина
20:23 09.01.2023
 
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром

Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника Юрчика под Соледаром

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила о гибели в боях под Соледаром своего сотрудника полковника Юрия Юрчика.
"Сегодня в последний путь провели погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный вражеский обстрел, который унес жизнь полковника Юрия Юрчика", - говорится в сообщении госпогранслужбы в Telegram-канале.
По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил РИА Новости, что группа "Вагнер" в ходе ожесточенных боев выбивает украинских военных с позиций под Соледаром.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичВиталий КиселевУкраина
 
 
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