https://ria.ru/20230109/pogoda-1843568654.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T07:56

2023-01-09T07:56

2023-01-09T07:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

александр синенков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона. "Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура минус 13-15 градусов в Москве, по Московской области минус 10-15 градусов, на востоке области местами не выше 18 градусов", - рассказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется без существенных изменений и немного повысится до 761 миллиметра ртутного столба. Кроме того, он добавил, что минимальная температура в ночь с воскресенья на понедельник в Москве составила минус 18,3 градуса.

https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html

https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков