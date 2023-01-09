https://ria.ru/20230109/pogoda-1843568654.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:56
2023-01-09T07:56
2023-01-09T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6a6afe6c09517d2563d22ec57f990608.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона. "Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура минус 13-15 градусов в Москве, по Московской области минус 10-15 градусов, на востоке области местами не выше 18 градусов", - рассказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется без существенных изменений и немного повысится до 761 миллиметра ртутного столба. Кроме того, он добавил, что минимальная температура в ночь с воскресенья на понедельник в Москве составила минус 18,3 градуса.
https://ria.ru/20230107/pogoda-1843371684.html
https://ria.ru/20230107/kholoda-1843338000.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e91459e0ca405c72aec398c5518fd7d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Александр Синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются облачная погода и до минус 15 градусов