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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.01.2023
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 09.01.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T07:56
2023-01-09T07:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона. "Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура минус 13-15 градусов в Москве, по Московской области минус 10-15 градусов, на востоке области местами не выше 18 градусов", - рассказал Синенков. По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется без существенных изменений и немного повысится до 761 миллиметра ртутного столба. Кроме того, он добавил, что минимальная температура в ночь с воскресенья на понедельник в Москве составила минус 18,3 градуса.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Александр Синенков
07:56 09.01.2023
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются облачная погода и до минус 15 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков и до минус 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Синоптик отметил, что в понедельник характер погодных условий в столичном регионе будет определяться западной периферией антициклона.
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"Погода будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура минус 13-15 градусов в Москве, по Московской области минус 10-15 градусов, на востоке области местами не выше 18 градусов", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется без существенных изменений и немного повысится до 761 миллиметра ртутного столба.
Кроме того, он добавил, что минимальная температура в ночь с воскресенья на понедельник в Москве составила минус 18,3 градуса.
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