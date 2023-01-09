https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html
В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным
В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным - РИА Новости, 09.01.2023
В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным
С подполковником Алексеем Бачуриным, погибшим в Макеевке, простились в Самаре, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T14:20
2023-01-09T14:20
2023-01-09T14:35
специальная военная операция на украине
дмитрий азаров
макеевка
самара
россия
происшествия
вооруженные силы рф
самарская область
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. С подполковником Алексеем Бачуриным, погибшим в Макеевке, простились в Самаре, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесённого Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных, среди них – заместитель командира полка подполковник Бачурин. "Сегодня простились с героями - подполковником Алексеем Бачуриным в Самаре и рядовым Юрием Симоновым в селе Приволжье. Мои соболезнования родным и близким, сил пережить это горе. Один на один с бедой семьи не оставим и окажем всю необходимую помощь. Вечная память землякам!" - написал Азаров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По данным местной администрации, в Красноярском районе в понедельник прошло прощание с Александром Толпыгиным, также попавшим под удар в Макеевке. Ранее Азаров проинформировал, что в Макеевке погибли и были ранены жители региона. В воскресенье, 8 января, в ряде городов и районов Самарской области прошли похороны военнослужащих.
https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий азаров, макеевка, самара, россия, происшествия, вооруженные силы рф, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Азаров, Макеевка, Самара, Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Самарская область
14:20 09.01.2023 (обновлено: 14:35 09.01.2023)
В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным
Самарцы простились с погибшими в Макеевке подполковником Бачуриным и рядовым Симоновым