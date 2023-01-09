https://ria.ru/20230109/pogibshie-1843659985.html

В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным

В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным - РИА Новости, 09.01.2023

В Самаре простились с погибшим в Макеевке подполковником Бачуриным

С подполковником Алексеем Бачуриным, погибшим в Макеевке, простились в Самаре, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:20

2023-01-09T14:20

2023-01-09T14:35

специальная военная операция на украине

дмитрий азаров

макеевка

самара

россия

происшествия

вооруженные силы рф

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842846885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bdb5e72a1f4f6c7e47b792cfa59fb56.jpg

САМАРА, 9 янв - РИА Новости. С подполковником Алексеем Бачуриным, погибшим в Макеевке, простились в Самаре, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Минобороны РФ сообщало, что в результате нанесённого Украиной 1 января удара в Макеевке (ДНР) погибли 89 российских военных, среди них – заместитель командира полка подполковник Бачурин. "Сегодня простились с героями - подполковником Алексеем Бачуриным в Самаре и рядовым Юрием Симоновым в селе Приволжье. Мои соболезнования родным и близким, сил пережить это горе. Один на один с бедой семьи не оставим и окажем всю необходимую помощь. Вечная память землякам!" - написал Азаров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По данным местной администрации, в Красноярском районе в понедельник прошло прощание с Александром Толпыгиным, также попавшим под удар в Макеевке. Ранее Азаров проинформировал, что в Макеевке погибли и были ранены жители региона. В воскресенье, 8 января, в ряде городов и районов Самарской области прошли похороны военнослужащих.

https://ria.ru/20230108/spetsopertsiya-1843493994.html

макеевка

самара

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий азаров, макеевка, самара, россия, происшествия, вооруженные силы рф, самарская область