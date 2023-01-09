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Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России - РИА Новости, 09.01.2023
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Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России
Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России - РИА Новости, 09.01.2023
Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России
Курганский губернатор Вадим Шумков считает, что не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги, а только "пинок РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:42
2023-01-09T13:11
общество
вадим шумков
россия
курганская область
технологии
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв - РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков считает, что не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги, а только "пинок животворящий" является наиболее эффективной управленческой технологией в России. "Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий". На том стояла и стоять будет русская земля", - написал Шумков в своем Telegram-канале в понедельник. Потому "в сложные моменты пинок и молитва, разумеется, вкупе с иными инструментами стимулирования оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов", считает он.
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общество, вадим шумков, россия, курганская область, технологии
Общество, Вадим Шумков, Россия, Курганская область, Технологии
12:42 09.01.2023 (обновлено: 13:11 09.01.2023)
 
Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России

Шумков назвал "пинок животворящий" самой эффективной управленческой технологией в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГубернатор Курганской области Вадим Шумков
Губернатор Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв - РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков считает, что не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги, а только "пинок животворящий" является наиболее эффективной управленческой технологией в России.
"Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий". На том стояла и стоять будет русская земля", - написал Шумков в своем Telegram-канале в понедельник.
Потому "в сложные моменты пинок и молитва, разумеется, вкупе с иными инструментами стимулирования оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов", считает он.
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