https://ria.ru/20230109/pinok-1843631032.html

Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России

Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России - РИА Новости, 09.01.2023

Курганский губернатор назвал секрет эффективного управления в России

Курганский губернатор Вадим Шумков считает, что не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги, а только "пинок РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:42

2023-01-09T12:42

2023-01-09T13:11

общество

вадим шумков

россия

курганская область

технологии

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв - РИА Новости. Курганский губернатор Вадим Шумков считает, что не различные курсы обучения, инструменты материального и морального стимулирования или тренинги, а только "пинок животворящий" является наиболее эффективной управленческой технологией в России. "Все многочисленные курсы обучения и повышения квалификации, многообразие инструментов материального и морального стимулирования, а также тренинги и коучинги, преломленные через реальный управленческий опыт, свидетельствуют только о том, что наиболее эффективной российской управленческой технологией остается переживший века "пинок животворящий". На том стояла и стоять будет русская земля", - написал Шумков в своем Telegram-канале в понедельник. Потому "в сложные моменты пинок и молитва, разумеется, вкупе с иными инструментами стимулирования оживляют нашу действительность гораздо быстрее и надежнее дорогущих, но часто бесполезных импортных аналогов", считает он.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, вадим шумков, россия, курганская область, технологии