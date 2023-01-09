https://ria.ru/20230109/pamyatniki-1843577653.html
"Это позор": читателей Daily Mail возмутили сносы памятников на Украине
"Это позор": читателей Daily Mail возмутили сносы памятников на Украине - РИА Новости, 09.01.2023
"Это позор": читателей Daily Mail возмутили сносы памятников на Украине
Читатели издания Daily Mail раскритиковали действия Украины по сносу памятников, связанных с русской культурой. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T09:25
2023-01-09T09:25
2023-01-09T12:56
в мире
михаил ломоносов
украина
россия
киев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели издания Daily Mail раскритиковали действия Украины по сносу памятников, связанных с русской культурой.Поводом для дискуссии стала статья британского СМИ, в которой говорилось о демонтаже в Днепропетровске памятника ученому Михаилу Ломоносову.Пользователи портала посчитали это неправильным. По их мнению, уничтожается память людей, никак не связанных с нынешним конфликтом. Также комментаторы предположили, что подобными действиями Киев признает свое скорое поражение."Это их позор — сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным", — посетовал пользователь с ником eureka_dc."Вы знаете, что проигрываете конфликт, когда вам приходится сносить памятники", — отметил maveriiiick."Украинцы ведут себя как члены BLM тут, в Штатах, сносят памятники, поскольку их оскорбляет история", — прокомментировала LadyBugElle."Именно такую диктатуру финансируют ваши налоги", — подытожил pamery.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время украинские власти ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843575744.html
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в мире, михаил ломоносов, украина, россия, киев
В мире, Михаил Ломоносов, Украина, Россия, Киев
09:25 09.01.2023 (обновлено: 12:56 09.01.2023)
"Это позор": читателей Daily Mail возмутили сносы памятников на Украине
Читатели Daily Mail возмутились сносами памятников русской культуры на Украине
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Читатели издания Daily Mail
раскритиковали действия Украины по сносу памятников, связанных с русской культурой.
Поводом для дискуссии стала статья британского СМИ, в которой говорилось о демонтаже в Днепропетровске памятника ученому Михаилу Ломоносову.
Пользователи портала посчитали это неправильным. По их мнению, уничтожается память людей, никак не связанных с нынешним конфликтом. Также комментаторы предположили, что подобными действиями Киев признает свое скорое поражение.
"Это их позор — сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным", — посетовал пользователь с ником eureka_dc.
"Вы знаете, что проигрываете конфликт, когда вам приходится сносить памятники", — отметил maveriiiick.
"В Киеве они также собирают написанные на русском книги и уничтожают их. Где же мы о таком слышали раньше?" — задал вопрос Frank Ryan.
"Украинцы ведут себя как члены BLM тут, в Штатах, сносят памятники, поскольку их оскорбляет история", — прокомментировала LadyBugElle.
"Дикая страна", — написал Klouss.
"Именно такую диктатуру финансируют ваши налоги", — подытожил pamery.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время украинские власти ведут борьбу со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".