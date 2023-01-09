https://ria.ru/20230109/otklyucheniya-1843734502.html

Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023

Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, сообщили в понедельник в компании "Львовоблэнерго". РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:59

2023-01-09T17:59

2023-01-09T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

львовская область

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, сообщили в понедельник в компании "Львовоблэнерго". Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. "Сегодня по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" на Львовщине внедрили аварийные отключения ..., несмотря на значительное похолодание в восточных областях и превышения потребления мощности свыше установленного лимита", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По данным "Львовоблэнерго", это связано с тем, что потребление электроэнергии на Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. Ранее в понедельник из-за уменьшения лимита энергопотребления новые графики подачи электроэнергии ввели в Черкасской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230109/generatory-1843684462.html

https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html

львовская область

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черкасская область

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