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Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023
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Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 09.01.2023
Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, сообщили в понедельник в компании "Львовоблэнерго". РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:59
2023-01-09T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
львовская область
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, сообщили в понедельник в компании "Львовоблэнерго". Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов. "Сегодня по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" на Львовщине внедрили аварийные отключения ..., несмотря на значительное похолодание в восточных областях и превышения потребления мощности свыше установленного лимита", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По данным "Львовоблэнерго", это связано с тем, что потребление электроэнергии на Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. Ранее в понедельник из-за уменьшения лимита энергопотребления новые графики подачи электроэнергии ввели в Черкасской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230109/generatory-1843684462.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, львовская область, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, черкасская область, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Львовская область, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Черкасская область, Владимир Зеленский
17:59 09.01.2023
 
Во Львовской области ввели аварийные отключения электроэнергии

"Львовоблэнерго" сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в области

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, сообщили в понедельник в компании "Львовоблэнерго".
Ранее компания "Укрэнерго" предупредила о возможных аварийных отключениях электричества на Украине на фоне роста потребления электроэнергии из-за холодов.
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"Сегодня по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" на Львовщине внедрили аварийные отключения ..., несмотря на значительное похолодание в восточных областях и превышения потребления мощности свыше установленного лимита", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По данным "Львовоблэнерго", это связано с тем, что потребление электроэнергии на Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.
Ранее в понедельник из-за уменьшения лимита энергопотребления новые графики подачи электроэнергии ввели в Черкасской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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