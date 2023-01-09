https://ria.ru/20230109/oruzhie-1843782194.html

Греция и Германия обсудили поставки Украине БМП-1

Греция и Германия обсудили поставки Украине БМП-1 - РИА Новости, 09.01.2023

Греция и Германия обсудили поставки Украине БМП-1

Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:49

2023-01-09T22:49

2023-01-09T22:49

в мире

кристина ламбрехт

никос дендиас

дмитрий кулеба

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украина

германия

бмп-1

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АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обсудили ход поставок Грецией бронированных машин пехоты БМП-1 Украине с заменой их на немецкие бронированные машины Marder, сообщила пресс-служба греческого военного ведомства. Телефонный разговор состоялся в понедельник, обсуждались "дальнейшее укрепление двустороннего оборонного сотрудничества и развитие событий на Украине". "Также обсуждались вопросы, связанные с выполнением соглашения о поставке нашей страной боевых бронированных машин БМП-1 Украине с заменой их на боевые бронированные машины Marder немецкого производства", - говорится в сообщении. Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронемашин немецкого производства Marder. По данным на начало ноября, Греция получила десять машин Marder1A3 из 40. Во время визита министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Киев 19 октября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Греция начала передачу Украине БМП-1. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину. СМИ писали, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20230107/kiev-1843327989.html

https://ria.ru/20230109/pomosch-1843776197.html

греция

украина

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кристина ламбрехт, никос дендиас, дмитрий кулеба, греция, украина, германия, бмп-1