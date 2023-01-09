https://ria.ru/20230109/ochkalasov-1843775440.html
Глава Кавказского района Кубани извинился за видео из отпуска
Глава Кавказского района Кубани извинился за видео из отпуска - РИА Новости, 09.01.2023
Глава Кавказского района Кубани извинился за видео из отпуска
Глава Кавказского района Кубани, секретарь местного отделения "Единой России" Виталий Очкаласов извинился после того, как в сети появились кадры, на которых он... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T21:34
2023-01-09T21:34
2023-01-09T21:35
кавказский район
красная поляна
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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Глава Кавказского района Кубани, секретарь местного отделения "Единой России" Виталий Очкаласов извинился после того, как в сети появились кадры, на которых он вместе с семьей на вертолетах прилетел отдыхать на Красную Поляну, а также отметил, что перелет был оплачен в рамках закона. Ранее в сети появилось видео, на котором депутат вместе со своей семьей, включая дочь Татьяну Очкаласову, депутата законодательного собрания Кубани, на двух вертолетах вылетели отдыхать на курорт Красная Поляна. Это вызвало недовольство общественности из-за несоответствия доходов главы и трат на аренду вертолетов. Глава района подтвердил, что отдыхал с семьей в "родном крае" и понимает "возможное раздражение, которое могла вызвать видеозапись". "Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона. Кроме того, ни я, ни моя дочь не выкладывали данную запись в сеть и не имели никаких демонстративных, вызывающих намерений. Досадно, что кадры нашей семейной жизни стали достоянием публики. Приношу извинения всем, у кого произошедшее могло вызывать неприятное впечатление", - написал Очкаласов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221116/lambrekht-1832063000.html
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кавказский район, красная поляна, краснодарский край
Кавказский район, Красная Поляна, Краснодарский край
21:34 09.01.2023 (обновлено: 21:35 09.01.2023)
Глава Кавказского района Кубани извинился за видео из отпуска
Глава Кавказского района Кубани Очкаласов извинился за видео из отпуска на Красной Поляне
КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости.
Глава Кавказского района Кубани, секретарь местного отделения "Единой России" Виталий Очкаласов
извинился после того, как в сети появились кадры, на которых он вместе с семьей на вертолетах прилетел отдыхать на Красную Поляну, а также отметил, что перелет был оплачен в рамках закона.
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат вместе со своей семьей, включая дочь Татьяну Очкаласову, депутата законодательного собрания Кубани, на двух вертолетах вылетели отдыхать на курорт Красная Поляна. Это вызвало недовольство общественности из-за несоответствия доходов главы и трат на аренду вертолетов.
Глава района подтвердил, что отдыхал с семьей в "родном крае" и понимает "возможное раздражение, которое могла вызвать видеозапись".
"Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона. Кроме того, ни я, ни моя дочь не выкладывали данную запись в сеть и не имели никаких демонстративных, вызывающих намерений. Досадно, что кадры нашей семейной жизни стали достоянием публики. Приношу извинения всем, у кого произошедшее могло вызывать неприятное впечатление", - написал Очкаласов в Telegram-канале.