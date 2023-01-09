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Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.01.2023
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в понедельник в 13.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:41
2023-01-09T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 13.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230109/mariupol-1833916868.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
13:41 09.01.2023
 
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ
Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 13.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.10 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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