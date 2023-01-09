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Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2023
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Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах
Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2023
Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах
Минпросвещения России совместно с главами новых российских регионов готовит комплексную программу развития образования субъектов для приведения этих систем к... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:39
2023-01-09T13:39
сергей кравцов
россия
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минпросвещения России совместно с главами новых российских регионов готовит комплексную программу развития образования субъектов для приведения этих систем к российским образовательным стандартам, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести до стандартов Российской Федерации", - сказал Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в поддержке системы образования новых субъектов РФ отдельное внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221228/programma-1841992409.html
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сергей кравцов, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика
Сергей Кравцов, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика
13:39 09.01.2023
 
Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах

Кравцов: Минпросвещения с главами новых регионов готовят программу развития образования

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минпросвещения России совместно с главами новых российских регионов готовит комплексную программу развития образования субъектов для приведения этих систем к российским образовательным стандартам, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Сегодня готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести до стандартов Российской Федерации", - сказал Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Он добавил, что в поддержке системы образования новых субъектов РФ отдельное внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Сергей КравцовРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная Республика
 
 
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