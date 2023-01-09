https://ria.ru/20230109/obrazovanie-1843647416.html

Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах

Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах - РИА Новости, 09.01.2023

Кравцов рассказал о работе над программой образования в новых регионах

Минпросвещения России совместно с главами новых российских регионов готовит комплексную программу развития образования субъектов для приведения этих систем к... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:39

2023-01-09T13:39

2023-01-09T13:39

сергей кравцов

россия

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минпросвещения России совместно с главами новых российских регионов готовит комплексную программу развития образования субъектов для приведения этих систем к российским образовательным стандартам, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Сегодня готовим с главами регионов комплексную программу развития системы образования, чтобы довести до стандартов Российской Федерации", - сказал Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что в поддержке системы образования новых субъектов РФ отдельное внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221228/programma-1841992409.html

https://ria.ru/20230107/gvardiya-1843331398.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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сергей кравцов, россия, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика