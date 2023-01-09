https://ria.ru/20230109/obraschenie-1843717801.html

Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина

Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина - РИА Новости, 09.01.2023

Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:04

2023-01-09T17:04

2023-01-09T17:04

новый год — 2023

владимир путин

медиа - общество

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает "России 1" с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ с 9,0%. На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.

https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, медиа - общество, россия