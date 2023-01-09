Рейтинг@Mail.ru
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20230109/obraschenie-1843717801.html
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина - РИА Новости, 09.01.2023
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:04
2023-01-09T17:04
новый год — 2023
владимир путин
медиа - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842689174_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_303417585a573385c55cdf9b2bdf8af5.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает "России 1" с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ с 9,0%. На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.
https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842689174_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_12c2e3c8eb718447d6d586bae8ce05c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, медиа - общество, россия
Новый год — 2023, Владимир Путин, Медиа - Общество, Россия
17:04 09.01.2023
 
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина

Mediascope: 44,6 процента жителей крупных городов России смотрели обращение Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает "России 1" с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ с 9,0%.
На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.
Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 16:35Новый год — 2023
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"
 
Новый год — 2023Владимир ПутинМедиа - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала