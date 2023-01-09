https://ria.ru/20230109/obraschenie-1843717801.html
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина - РИА Новости, 09.01.2023
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:04
2023-01-09T17:04
2023-01-09T17:04
новый год — 2023
владимир путин
медиа - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842689174_0:11:3072:1738_1920x0_80_0_0_303417585a573385c55cdf9b2bdf8af5.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope. Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает "России 1" с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ с 9,0%. На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.
https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842689174_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_12c2e3c8eb718447d6d586bae8ce05c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, медиа - общество, россия
Новый год — 2023, Владимир Путин, Медиа - Общество, Россия
Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
Mediascope: 44,6 процента жителей крупных городов России смотрели обращение Путина
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по телевизору посмотрели 44,6% жителей крупных городов РФ, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.
Новогоднее обращение Путина суммарно по всем каналам посмотрели 44,6% жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели обращение в эфире Первого канала, там доля аудитории составила 31,8%, вторую сточку занимает "России 1" с долей аудитории 21,8%, третью - НТВ
с 9,0%.
На ТНТ доля аудитории обращения Путина составила 8,9%, на СТС - 8,0%.
Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4. Учитывались домашний и дачный просмотры.