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Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот - РИА Новости, 09.01.2023
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Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот - РИА Новости, 09.01.2023
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот
Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:27
2023-01-09T12:27
происшествия
ольга врадий
россия
коломна
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, вечером 6 января подозреваемая, будучи пьяной, ударила ножом в живот своего сына. Мальчик был госпитализирован, сейчас ему ничто не угрожает. "Задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство семилетнего сына (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения", - сказала Врадий. Обстоятельства случившегося пока не раскрываются.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
коломна
московская область (подмосковье)
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происшествия, ольга врадий, россия, коломна, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Коломна, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
12:27 09.01.2023
 
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот

В Коломне задержали женщину, пьяной ударившую семилетнего сына ножом в живот

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, вечером 6 января подозреваемая, будучи пьяной, ударила ножом в живот своего сына. Мальчик был госпитализирован, сейчас ему ничто не угрожает.
"Задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство семилетнего сына (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения", - сказала Врадий.
Обстоятельства случившегося пока не раскрываются.
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ПроисшествияОльга ВрадийРоссияКоломнаСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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