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Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот - РИА Новости, 09.01.2023
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот
Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:27
2023-01-09T12:27
2023-01-09T12:27
происшествия
ольга врадий
россия
коломна
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, вечером 6 января подозреваемая, будучи пьяной, ударила ножом в живот своего сына. Мальчик был госпитализирован, сейчас ему ничто не угрожает. "Задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство семилетнего сына (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения", - сказала Врадий. Обстоятельства случившегося пока не раскрываются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, россия, коломна, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Коломна, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот
В Коломне задержали женщину, пьяной ударившую семилетнего сына ножом в живот