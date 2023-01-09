https://ria.ru/20230109/nozh-1843627209.html

Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот

Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот - РИА Новости, 09.01.2023

Пьяная жительница Коломны ударила сына ножом в живот

Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:27

2023-01-09T12:27

происшествия

ольга врадий

россия

коломна

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пьяная жительница подмосковной Коломны чуть не зарезала семилетнего сына - сейчас ребенок госпитализирован, мать задержана, сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, вечером 6 января подозреваемая, будучи пьяной, ударила ножом в живот своего сына. Мальчик был госпитализирован, сейчас ему ничто не угрожает. "Задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на убийство семилетнего сына (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)... Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения", - сказала Врадий. Обстоятельства случившегося пока не раскрываются.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

коломна

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, ольга врадий, россия, коломна, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)