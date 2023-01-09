https://ria.ru/20230109/moskva-1843660623.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода - РИА Новости, 09.01.2023

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в условиях аномального холода

Столичные системы жизнеобеспечения функционируют штатно в условиях аномально низких температур, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T14:23

2023-01-09T14:23

2023-01-09T14:23

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения функционируют штатно в условиях аномально низких температур, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что теплоснабжение продолжает работать на максимальных температурных режимах. Отмечается, что специалисты МОЭК, получив прогноз синоптиков, заранее скорректировали температуру в системе отопления. В настоящее время она соответствует погодным условиям и находится на максимальном значении. "Все производственные объекты ПАО "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками, компания располагает достаточным резервом мощности для работы с повышенными нагрузками. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, на ТЭЦ сформированы необходимые запасы топлива", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%. Достигнутые показатели позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

https://realty.ria.ru/20230109/moskva-1840305770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков