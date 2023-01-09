https://ria.ru/20230109/moskalkova-1843730287.html
Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины
Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины - РИА Новости, 09.01.2023
Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:45
2023-01-09T17:45
2023-01-09T18:04
турция
украина
татьяна москалькова
в мире
россия
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции.Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что в ближайшее время планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой."Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров… С 12 по 14 января", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20230109/mid-1843733430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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турция, украина, татьяна москалькова, в мире, россия
Турция, Украина, Татьяна Москалькова, В мире, Россия
17:45 09.01.2023 (обновлено: 18:04 09.01.2023)
Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины
Москалькова встретится в Турции с украинским омбудсменом Лубинцом 12-14 января
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции.
Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что в ближайшее время планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров… С 12 по 14 января", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.