https://ria.ru/20230109/moskalkova-1843730287.html

Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины

Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины - РИА Новости, 09.01.2023

Москалькова встретится в Турции с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:45

2023-01-09T17:45

2023-01-09T18:04

турция

украина

татьяна москалькова

в мире

россия

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 12-14 января планирует встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции.Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что в ближайшее время планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой."Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров… С 12 по 14 января", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20230109/mid-1843733430.html

турция

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, украина, татьяна москалькова, в мире, россия