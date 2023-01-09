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В Оренбуржье объявили штормовое предупреждение из-за сильного мороза - РИА Новости, 09.01.2023
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В Оренбуржье объявили штормовое предупреждение из-за сильного мороза
В Оренбуржье объявили штормовое предупреждение из-за сильного мороза - РИА Новости, 09.01.2023
В Оренбуржье объявили штормовое предупреждение из-за сильного мороза
В северных и восточных районах Оренбургской области во вторник ожидается мороз до минус 44 градусов, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:34
2023-01-09T16:34
оренбургская область
россия
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УФА, 9 янв – РИА Новости. В северных и восточных районах Оренбургской области во вторник ожидается мороз до минус 44 градусов, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. "Штормовое предупреждение. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных северных и восточных районах Оренбургской области ожидается сильный мороз: ночью и утром 10 января -42... -44°C, 11 января ночью и утром -40...-42°C", - говорится в сообщении.
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оренбургская область, россия
Оренбургская область, Россия
16:34 09.01.2023
 
В Оренбуржье объявили штормовое предупреждение из-за сильного мороза

В северных и восточных районах Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСильные морозы в регионах России
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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УФА, 9 янв – РИА Новости. В северных и восточных районах Оренбургской области во вторник ожидается мороз до минус 44 градусов, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных северных и восточных районах Оренбургской области ожидается сильный мороз: ночью и утром 10 января -42... -44°C, 11 января ночью и утром -40...-42°C", - говорится в сообщении.
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