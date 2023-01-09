Рейтинг@Mail.ru
"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/mobilizovannye-1843612587.html
"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области
"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2023
"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области
Мобилизованные военнослужащие проходят в зоне спецоперации подготовку под руководством опытных инструкторов. Обучение бойцов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:20
2023-01-09T13:20
фото
специальная военная операция на украине
военные
частичная мобилизация в россии
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843611180_0:111:2994:1796_1920x0_80_0_0_38aff1df5157d41d5860b301de9b2d51.jpg
Мобилизованные военнослужащие проходят в зоне спецоперации подготовку под руководством опытных инструкторов. Обучение бойцов — в фотоленте Ria.ru.
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843611180_254:0:2983:2047_1920x0_80_0_0_4fdf757f8b38577250486e9c34944378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, военные, частичная мобилизация в россии, запорожская область
Фото, Специальная военная операция на Украине, Военные, Частичная мобилизация в России, Запорожская область
13:20 09.01.2023
 

"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области

Читать ria.ru в
Мобилизованные военнослужащие проходят в зоне спецоперации подготовку под руководством опытных инструкторов. Обучение бойцов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
1 из 10

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
2 из 10

Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
3 из 10

Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
4 из 10

Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Военнослужащий во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
5 из 10

Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".

Военнослужащий во время обучения мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
6 из 10

По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
7 из 10

Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
8 из 10

Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Отрабатываются действия группы как единого целого.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
9 из 10

Отрабатываются действия группы как единого целого.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Обучение мобилизованных в Запорожской области.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
10 из 10

Обучение мобилизованных в Запорожской области.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоВоенныеЧастичная мобилизация в РоссииЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала