"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области
Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.
Элитные подразделения Воздушно-десантных войск проводят на запорожском направлении занятия с мобилизованными.
Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.
Бойцы осваивают навыки тактического передвижения в парах и тройках.
Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Готовят здесь и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.
Отрабатываются различные сценарии: штурм помещений, уничтожение бронированной техники, эвакуация раненых.
Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.
Занятиями руководят офицеры ВДВ, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.
По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".
По словам инструктора, подготовка идет "усиленная и интенсивная".
Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.
Спецназ ВДВ тренирует также разведывательные группы, состоящие из мобилизованных.
Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.
Военнослужащие учатся ориентироваться в лесистой местности и максимально быстро выбирать позицию.
Отрабатываются действия группы как единого целого.
Отрабатываются действия группы как единого целого.
Обучение мобилизованных в Запорожской области.
Обучение мобилизованных в Запорожской области.