https://ria.ru/20230109/mobilizovannye-1843612587.html

"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области

"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области - РИА Новости, 09.01.2023

"Усиленная и интенсивная": подготовка мобилизованных в Запорожской области

Мобилизованные военнослужащие проходят в зоне спецоперации подготовку под руководством опытных инструкторов. Обучение бойцов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:20

2023-01-09T13:20

2023-01-09T13:20

фото

специальная военная операция на украине

военные

частичная мобилизация в россии

запорожская область

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Мобилизованные военнослужащие проходят в зоне спецоперации подготовку под руководством опытных инструкторов. Обучение бойцов — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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