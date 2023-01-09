06:18 09.01.2023 (обновлено: 07:43 09.01.2023)
МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля
Представитель МККК Депре: комитет посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
ООН, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.
"С февраля наш доступ к пленным по обе стороны был эпизодическим. Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить", - сказал Депре.
"Недавно, вот, мы смогли посетить украинских и российских пленных – это очень позитивный шаг. Думаем, что это шаг в верном направлении. И мы надеемся, что это приведет в будущем к обеспечению регулярного, беспрепятственного и полного доступа к пленным, потому что стороны юридически обязаны предоставлять нам доступ", - добавил он.
Представитель не стал раскрывать информацию о состоянии пленных, а также об условиях, в которых они содержатся, отметив, что эти данные МККК передает лишь сторонам конфликта. Депре также не рассказал, в каких именно районах сотрудники МККК посещали пленных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.