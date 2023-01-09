https://ria.ru/20230109/mkkk-1843563578.html

МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля

МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 09.01.2023

МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:18

2023-01-09T06:18

2023-01-09T07:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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украина

киев

международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. "С февраля наш доступ к пленным по обе стороны был эпизодическим. Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить", - сказал Депре. Представитель не стал раскрывать информацию о состоянии пленных, а также об условиях, в которых они содержатся, отметив, что эти данные МККК передает лишь сторонам конфликта. Депре также не рассказал, в каких именно районах сотрудники МККК посещали пленных. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230109/mkkk-1843556249.html

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украина

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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)