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МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/mkkk-1843563578.html
МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля
МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 09.01.2023
МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:18
2023-01-09T07:43
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре. "С февраля наш доступ к пленным по обе стороны был эпизодическим. Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить", - сказал Депре. Представитель не стал раскрывать информацию о состоянии пленных, а также об условиях, в которых они содержатся, отметив, что эти данные МККК передает лишь сторонам конфликта. Депре также не рассказал, в каких именно районах сотрудники МККК посещали пленных. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
06:18 09.01.2023 (обновлено: 07:43 09.01.2023)
 
МККК посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля

Представитель МККК Депре: комитет посетил несколько сотен пленных на Украине с 24 февраля

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
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ООН, 9 янв – РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с 24 февраля посетили сотни пленных по обе стороны конфликта на Украине, однако их тысячи, заявил РИА Новости официальный представитель МККК в Киеве Ашил Депре.
"С февраля наш доступ к пленным по обе стороны был эпизодическим. Это значит, что мы смогли посетить несколько сотен с обеих сторон, но мы знаем, что есть еще тысячи, которых нужно посетить", - сказал Депре.
"Недавно, вот, мы смогли посетить украинских и российских пленных – это очень позитивный шаг. Думаем, что это шаг в верном направлении. И мы надеемся, что это приведет в будущем к обеспечению регулярного, беспрепятственного и полного доступа к пленным, потому что стороны юридически обязаны предоставлять нам доступ", - добавил он.
Представитель не стал раскрывать информацию о состоянии пленных, а также об условиях, в которых они содержатся, отметив, что эти данные МККК передает лишь сторонам конфликта. Депре также не рассказал, в каких именно районах сотрудники МККК посещали пленных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Машина Красного Креста на месте обмена пленными между ЛНР и Украиной - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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