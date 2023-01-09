https://ria.ru/20230109/mishustin-1843681429.html
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами - РИА Новости, 09.01.2023
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
2023-01-09T15:24
политика
михаил мишустин
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин на совещании с вице-премьерами
LIVE: Мишустин на совещании с вице-премьерами
2023-01-09T15:24
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PT25M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, россия, видео
Политика, Михаил Мишустин, Россия
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
2023-01-09T15:24
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PT25M09S
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции.