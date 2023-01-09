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В Калининграде вынесли приговор лжеполицейскому

В Калининграде вынесли приговор лжеполицейскому - РИА Новости, 09.01.2023

В Калининграде вынесли приговор лжеполицейскому

Суд в Калининграде приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима 27-летнего мужчину, который под видом сотрудника уголовного розыска совершил ряд... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:09

2023-01-09T17:09

2023-01-09T17:09

происшествия

калининград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 9 янв - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима 27-летнего мужчину, который под видом сотрудника уголовного розыска совершил ряд преступлений, в том числе похитил двух человек, сообщили в понедельник пресс-службы областного суда и СУ СК России по региону. Как рассказали в пресс-службе, сначала 27-летний мужчина представлялся иностранцам сотрудником уголовного розыска, предъявляя поддельное служебное удостоверение. Он сообщал, что поможет в оформлении разрешения на временное проживание на территории России и регистрации по месту пребывания за 132 тысячи рублей. Затем похитил двух человек, которых пытал электрошокером, угрожая им уголовным делом за сбыт наркотиков. При этом подсудимый заставлял "задержанных" писать явки с повинной для того, чтобы потом потребовать от их родственников деньги за помощь в закрытии уголовных дел. В июне 2020 года подсудимый похитил 25-летнего жителя Калининграда, в августе того же года он похитил 17-летнего подростка. "Представляясь потерпевшим полицейским, он требовал от них передачи денежных средств взамен на непривлечение к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотических средств", - сообщили в пресс-службе СК. При получении части требуемой суммы подсудимый был задержан. Мужчину приговорили к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

https://ria.ru/20220504/pokhischenie-1786721043.html

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происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)