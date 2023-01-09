В Калининграде вынесли приговор лжеполицейскому
Лжеполицейского из Калининграда осудили на 11,5 года за мошенничество и похищение людей
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 янв - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима 27-летнего мужчину, который под видом сотрудника уголовного розыска совершил ряд преступлений, в том числе похитил двух человек, сообщили в понедельник пресс-службы областного суда и СУ СК России по региону.
"За мошенничество и похищение двух человек осужден мужчина, который представлялся сотрудником уголовного розыска",- сообщила пресс-служба суда в официальном Telegram-канале.
Как рассказали в пресс-службе, сначала 27-летний мужчина представлялся иностранцам сотрудником уголовного розыска, предъявляя поддельное служебное удостоверение. Он сообщал, что поможет в оформлении разрешения на временное проживание на территории России и регистрации по месту пребывания за 132 тысячи рублей. Затем похитил двух человек, которых пытал электрошокером, угрожая им уголовным делом за сбыт наркотиков. При этом подсудимый заставлял "задержанных" писать явки с повинной для того, чтобы потом потребовать от их родственников деньги за помощь в закрытии уголовных дел. В июне 2020 года подсудимый похитил 25-летнего жителя Калининграда, в августе того же года он похитил 17-летнего подростка.
"Представляясь потерпевшим полицейским, он требовал от них передачи денежных средств взамен на непривлечение к уголовной ответственности якобы за незаконный оборот наркотических средств", - сообщили в пресс-службе СК.
При получении части требуемой суммы подсудимый был задержан. Мужчину приговорили к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.