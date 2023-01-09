https://ria.ru/20230109/krym-1843602193.html

В Киеве любят фантазировать о захвате Крыма, заявили власти полуострова

В Киеве любят фантазировать о захвате Крыма, заявили власти полуострова - РИА Новости, 09.01.2023

В Киеве любят фантазировать о захвате Крыма, заявили власти полуострова

Украинские политики фантазируют о захвате Крыма уже девятый год, бравируя виртуальными "перемогами", заявил РИА Новости советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:12

2023-01-09T11:12

2023-01-09T11:12

в мире

олег крючков

владимир зеленский

михаил подоляк

киев

украина

россия

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские политики фантазируют о захвате Крыма уже девятый год, бравируя виртуальными "перемогами", заявил РИА Новости советник главы республики Олег Крючков. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в телеэфире назвал "вопросом времени" возвращение Крыма в состав Украины, предположив, что это случится после гипотетического продвижения вглубь территории ЛНР, ДНР или Запорожской области и перехода Крыма "под тотальный огневой контроль Украины". "Когда в твоей стране все плохо и нет никаких решений, приходится искать виртуальные "перемоги". В ход идут информационные шавки уровня Подоляка. Крым эти клоуны берут с четырнадцатого года. Правда, берут только в своих больных и воспаленных фантазиях", - сказал Крючков. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230109/krym-1843599116.html

https://ria.ru/20230109/begstvo-1843594361.html

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украина

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Дарья Буймова

в мире, олег крючков, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, украина, россия, оон