https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html
В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19
В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023
В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19
В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:43
2023-01-09T17:43
2023-01-09T18:31
распространение коронавируса
общество
наталья пшеничная
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
грипп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, пояснила Пшеничная. По ее словам, лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о тех или иных методах терапии решается врачом в каждом случае индивидуально. Специалист также отметила, что каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом нет. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, уточнила она.
https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843722091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, грипп
Распространение коронавируса, Общество, Наталья Пшеничная, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Грипп
17:43 09.01.2023 (обновлено: 18:31 09.01.2023)
В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19
Эксперт Пшеничная заявила о случаях одновременного заражения гриппом и COVID-19
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях", — сказала Пшеничная.
Она отметила, что такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, пояснила Пшеничная.
По ее словам, лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о тех или иных методах терапии решается врачом в каждом случае индивидуально.
Специалист также отметила, что каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом нет. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, уточнила она.