https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843729572.html

В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023

В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:43

2023-01-09T17:43

2023-01-09T18:31

распространение коронавируса

общество

наталья пшеничная

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

грипп

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что такие случаи обычно протекают тяжелее — с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться две-три недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше, пояснила Пшеничная. По ее словам, лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому в таких случаях используют комбинированную терапию, ориентированную на оба вируса. Вопрос о тех или иных методах терапии решается врачом в каждом случае индивидуально. Специалист также отметила, что каких-либо специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом нет. Выявить сочетание инфекций позволяет тестирование, уточнила она.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843722091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наталья пшеничная, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, грипп