https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843608871.html
В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 793 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:31
2023-01-09T11:31
2023-01-09T11:31
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 793 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 974 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 308 953 случая коронавируса, выздоровели 3 116 819 человек, умерли 47 609 человек.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 793 новых случая COVID-19, умерли 15 человек