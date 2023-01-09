https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843608871.html

В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали сто пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 793 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:31

2023-01-09T11:31

2023-01-09T11:31

распространение коронавируса

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москва

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коронавирусы

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 793 случая COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 974 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 308 953 случая коронавируса, выздоровели 3 116 819 человек, умерли 47 609 человек.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия